جامعة القاهرة تضع بوابات إلكترونية لتفتيش الطلاب قبل الدخول

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تشهد الجامعات و الأماكن الدراسية هذا العام في أول أيام العام الدراسي الجديد تكثيف للإجراءَات الأمنية على بوابات الجامعات، ويأتي هذا في ظل ما انتشر في البلاد خلال الفترة الأخيرة من مجموعة من عمليات التفجير التي شهدتها العديد من المناطق في البلاد.

وتأتي تلك الإجراءات التي تقوم بها الجامعات في صالح الطلاب وأرواح العاملين في الجامعات و المؤسسات التعليمية، خاصة في ظل حالة الانعدام الأمني التي تعيشها البلاد خلال الفترة الحالية.

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حيث بدأت جامعة عين شمس اليوم ببدء اليوم الدراسي الجديد وسط استعداد أمني مكثف تمثل في وجود بوابات إلكترونية لتفتيش الطلاب في الجامعات على بوابات الدخول.

وجاء هذا الإجراء وسط استقبال العديد من الطلاب الجدد في الجامعة هذا العام، حيث تجاوزت أعداد الطلاب الجامعيين في الجامعات الحكومية والتي تقوم الجامعات والمعاهد الخاصة والحكومية باستقبالهم اليوم عدد الثلاثة ملايين.

الجدير بالذكر أن أعمال الصيانة والتجديد التي قامت بها الجامعات خلال الفترة الماضية وأعلنت عنها أيضا قد تم الإنتهاء منها بشكل جيد، هذا بجانب أعمال الصيانة التي أعلنت الجامعة عن القيام بها في المدن الجامعية.

وجاء هذا وسط استعدادات من قبل الجامعة للعام الدراسي الجديد، والذي تسعى من خلاله إلى تقديم خدمات أفضل للطلاب ومساعدتهم في سير العملية التعليمية هذا العام بشكل جيد.

كما وشملت أعمال الصيانة المدرجات و الممرات و كافة الأماكن التي تتواجد في الجامعة، هذا بجانب إنتهاء الجامعات المختلفة حول البلاد من وضع جداول المحاضرات للطلاب خلال هذا العام.

وعلى الجانب الآخر قامت عناصر الأمن المتواجدة في الجامعات و التي تقوم على المحافظة على التواجد الأمني في البلاد من وضع الخطة اللازمة و الضرورية والواجب السير وفقا لها خلال العام الدراسي الحالي وذلك للمساهمة في حفظ الأمن داخل الجامعات.

هذا ومن المقرر أن تشكل تلك الخطط الأمنية التي تم وضعها من قبل العناصر الأمنية في الجامعات المنطقة داخل الجامعات وكذلك على البوابات، هذا في ظل الإجراءات الأمنية الجديدة والتي تم تكثيفها للحفاظ على أرواح الطلاب والعاملين في تلك المؤسسات.