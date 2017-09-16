بالفيديو: تلميذة في الصين تقدم على الانتحار ويتمكن مدرس من انقاذها في اللحظة الأخيرة

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انتشرت خلال الفترة الأخيرة حالات الانتحار بين الشباب، حيث شملت تلك الحالات أعمار تمتد من فترة المراهقة وحتى الشباب من أعمار أوائل الثلاثين.

الجدير بالذكر أن معظم تلك الحالات التي نجحت خلال الفترة الأخيرة في تنفيذ تلك الخطوة كانوا يعانون قبل تلك الخطوة بحالة من الاكتئاب والاحباط، والتي تمكنت خلال فَترتهم الأخيرة من السيطرة على جميع جوانب حياتهم، ووقعوا فريسة في أيد التفكير في الانتحار حتى قاموا بالاقدام عليه.

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ومن بين تلك الحالات التي تمكنت خلال الفترة الأخيرة في أخذ خطوة فعلية تجاه مسألة الانتحار كانت أحد التلاميذ في الصين والتي قامت قناة روسيا اليوم بعرض قصتها، حيث قامت قناة “روسيا اليوم” منذ ساعات قليلة بعرض لقطات لصور توضح فعاليات قيام أحد المدرسين في مدرسة صينية بإنقاذ تلميذة كانت مقبلة على الانتحار اليوم، وقام بانقاذها في اللحظة الأخيرة.

حيث جاءت التصريحات تشير إلى أن التلميذة المقبلة على الانتحار كانت أحد الفتيات التي تنتمي إلى مدينة صينية تدعى “دويون”، وكان السبب الذي دفع تلك التلميذة إلى الإقدام على عملية الانتحار اليوم هو الإحباط و اليأس الشديدين اللذين تَملكا من الطفلة.

وشاهد المدرس الصيني التلميذة اليوم مقدمة على الانتحار، حيث كانت تقف التلميذة على سقف المدرسة التابعة لها و التي تتكون من 17 دور.

ولكن المدرس قد نجح في دفع التلميذة إلى التراجع عن مثل تلك الخطوة، حيث ادعى أنه يريد أن يعطي التلميذة زجاجة مياه، وبالتالي فقد تمكن المدرس من الإمساك بيد التلميذة في اللحظة الأخيرة وتمكن من دفعها إلى التراجع عن خطوة الانتحار وانقاذها اليوم.

الجدير بالذكر أن تلك حالة من حالات كثيرة تم انقاذها من تلك الفكرة، إلا أنه بالرغم من ذلك يوجد العديد من حالات الانتحار التي لم يتمكن أحد من جعلها تتراجع عن تلك الفكرة وتمكنت بالفعل من الانتحار، ومع انتشار فكرة الانتحار وارتفاع أعداد المُقدمين عليه يوما بعد يوم خلال الفترة الحالية لابد من رفع مستوى التوعية بتلك المشكلة التي تواجهها البلاد خلال الفترة الحالية، كما أن الأمر ينتشر في جميع أنحاء العالم وليس قاصر على دولة بعينها.

الفيديو: