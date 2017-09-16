“القاضي” يتفقد كليات جامعة بنها في أول يوم دراسي من العام الجديد

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رافق رئيس جامعة بنها السيد يوسف القاضى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور هشام أبو العينين، وأمين عام الجامعة للشؤون الإدارية وحيد خلوي، ومدير عام الأمن الإداري زين سرحان في جولة تفقدية لعدد من كليات جامعة بنها خلال اليوم الدراسي الأول من العام الجديد 2017/ 2018.

وتفقد السيد يوسف القاضى كلية الطب البيطري، وكلية الزراعة، وكلية الفنون التطبيقية، وكلية التمريض، وكلية هندسة بنها، وكلية العلوم، وكلية التربية، وكلية الحاسبات والمعلومات، حيث تفقد المباني لمعاينة مدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد واستقبال جميع الطلاب من الفئات الدراسية المختلفة خلال اليوم الأول من العام الدراسي.

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كما قام السيد يوسف القاضى أيضا بتفقد عدد من المدرجات داخل الكليات بالإضافة إلى تفقده حالة المعامل في الكليات العملية لمشاهدة جاهزيتها خلال العام الجديد، وأكد أن الزيارة التفقدية لجامعة بنها جاء لمعاينة الاستعدادات التي قامت بها إدارة الجامعة لاستقبال العام الدراسي الجديد وتجهيزات الكليات والمعامل لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى في جميع مراحل الدراسة الجامعية.

كما أدى السيد يوسف القاضى تحية العلم في اليوم الأول من العام الدراسي للعمل على غرس روح الوطنية والانتماء للبلاد في كليات التربية وكلية التمريض كما قام رئيس الجامعة بالاستماع إلى عدد من الطلاب حيال مشاعرهم في اليوم الأول من الحياة الجامعية ونقل لهم أمنيات جميع العاملين في الجامعة من إدارة وأساتذة وعاملين بقضاء عام دراسي بنجاح وتوفيق.

كما طمأن السيد يوسف القاضى جميع الطلاب الذي التقى بهم خلال زيارة تفقدية لجامعة بنها في أول يوم دراسة على سير العملية التعليمية في الجامعة قائلا: “إن الجامعة من خلال دعم الدولة المصرية لها تضع إمكانياتها في خدمة طلابها وتعمل على الارتقاء بمستواهم العلمي من خلال العملية التعليمية المتطورة والمنضبطة”.

والجدير بالذكر أن زيارة السيد يوسف القاضى لجامعة بنها استغرقت من الوقت اكثر من خمس ساعات قام فيها بلقاء عمداء الكليات المختلفة التي زارها ووكلاء الكليات وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين في الكليات ليقدم لهم التهنئة بالعام الدراسي الجديد، وشدد على جميع العاملين ببذل مزيد من الجهد ليتم تحقيق كافة الخطط الجامعية الهادفة إلى تحقيق رضا الدارسين عما تلقوه من خدمات وعلوم.