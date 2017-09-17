وزير التعليم العالي يؤكد عدم زيادة مصاريف الجامعات

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قام السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر الدكتور خالد عبد الغفار، بالتصريح مؤكدا على أنه لا يوجد أي زيادات سوف تقررها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على المصروفات الدراسية المستحق دفعها للعام الدراسي الحالي بالجامعات المصرية، والجدير بالذكر أنه قد أشار مصرحا إلى أن نسبة الزيادة المصروفات المستحقة التي قامت الوزارة بتحديدها فى الرسوم الخاصة بسكن الطلاب المغتربين في كل المدن الجامعية حول الجمهورية تعتبر نسبة بسيطة جدا

ويذكر ان السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار قد أضاف قائلا خلال بعض التصريحات الصحفية التي قام بالتصريح بها على هامش الجولة التي قام بها في جامعة حلوان اليوم، وقد أكد من خللالها أن العام الدراسي الحالي سوف تكون فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة أكثر تواصلا مع كلا من الطلاب وأعضاء التدريس في كل الجامعات المصرية وذلك من أجل أن يتم بحث كل المشاكل والقضايا المختلفة المتعلقة بالعملية التعليمة في كل الجامعات المصرية.

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وقد قام بانهاء كلامه قائلا إن جامعة حلوان من الجامعات القريبة على قلبه، وصرح ايضا ان جودة ووجود الكتاب الجامعى لم تعد أزمة على الإطلاق ، وأضاف خلال كلامه بأن هناك لجنة مختصة تم تشكيلها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وسيكون هدف هذه اللجنة الاساي هو أن يتم تطوير كل المناهج الدراسية الموجودة في الجامعات المصرية.

والجدير بالذكر ان حالة كبيرة من القلق قد حدث بين الطلاب الجامعيين فيما يتعلق بزيادة المصروفات الدراسية وكان لها عدة اسباب اهمها هو زيادة المصروفات الدراسية المسؤولة عنها وزارة التربية والتعليم المصرية، وأيضا الزيادة الموجودة في مصروفات المدن الجامعية أثار القلق إلى حد كبير بين الطلاب.

لكن على جانب آخر فإن المصروفات الدراسية الخاصة بالعام الدراسي الحالي لم يحدث فيها أي زيادة حتى الآن وذلك وفقا للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر وهذا الأمر من شأنه أن يقوم بحل مشكلة كبيرة كان يعتقد تطالب التعليم العالي بأنه سوف يوجهها.