“خالد عبدالغفار” يشاهد استعراض رقصة الزومبا في جامعة القاهرة

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شهد الحرم الجامعي في محيط جامعة القاهرة في أول يوم دراسي أحداث احتفالية عديد في العام الجامعي الجديد 2017/ 2018 مع إجراءات من الجهات الأمنية المتشددة على الأبواب الجامعية بالإضافة إلى انتشار العناصر الأمنية داخل الحرم الجامعي، وتعد هذه الأجواء الاحتفالية للطلاب المستجدين في أول يوم في حياتهم الجامعية.

كما قامت جامعة القاهرة بتنظيم يوم لاستقبال الطلاب على أنغام الدي جي بالإضافة إلى عرض مجموعة من الأغاني الوطنية القديمة والحديثة بالإضافة إلى إدراج مجموعة من الأنشطة الطلابية من خيمات عرض الأعمال الطلابية سواء من لوحات رسمية او اكسسوارات أو تحف.

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كما قامت جامعات جمهورية مصر العربية باستقبال حوالي اثنين مليون وسبعمائة ألف طالب وطالبة وهم إجمالي عدد الطلاب المقيدين في الجامعات المصرية تبعا لبيانات وزارة التعليم العالي، وبدأ العام الدراسي الجديدة بتحية العلم حيث قام كل جامعة من جامعات جمهورية مصر العربية باختيار عدد من الطلاب من التربية العسكرية بالإضافة على عدد من الطلاب المنضمين إلى الأنشطة الطلابية في الجامعات ليقوموا بتأدية تحية العلم أمام المباني الإدارية في الجامعات المصرية المختلفة، للعمل على تطبيق القرار المتخذ من قبل المجلس الأعلى للتعليم الجامعي.

وقام الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي بزيارة جامعة القاهرة في أول يوم من أيام العام الدراسي الجديد 2017/ 2018 حيث قام مجموعة من الطالبات في جامعة القاهرة بتقديم عرض فني راقص “رقصة زومبا” ليتم تقدمها أثناء زيارة الوزير للحرم الجامعي عقب تأدية تحية العلم وذلك خلال حضور كل من عمداء الكليات المختلفة بالإضافة إلى حضور رئيس الجامعة.”

وأثار العرض الراقص العديد من التساؤلات بالإضافة إلى إثارة الدهشة والاستغراب حيث أن هذا العرض لا يتناسب مع المستوى التعليمي العالي لجامعة القاهرة حيث أنه كان أشبه برقصة في أحد الشوارع يتضمن مجموعة من الفتيات التي يؤدون رقصة الزومبا وحولهم جمع من الفتيات والشباب يحيطون بهم على هيئة دائرة بدون أي تنظيم وهذا لا يتناسب مع الجو الجامعي الراقي.

وبعد العرض قام الوزير بجولة في مبنى القبة، حيث تم وضع ساري العلم أمام مبنى القبة مباشرة، وأشار الدكتور خالد عبدالغفار أن الجامعات المصرية على أتم استعداد للعام الدراسي الجامعي الجديد، وأوضح أن العام الحالي سيكون متميز على الطلاب.