“جامعة القاهرة” تطلق فعاليات “يوم التعليم المصري”

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تطلق جامعة القاهرة اليوم الموافق للثامن عشر من شهر سبتمبر الجاري 2017 الموافق يوم الإثنين فعاليات “يوم التعليم المصري” وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من نهار اليوم في قاعة الاحتفالات الكبرى في حرم جامعة القاهرة.

ويشارك في فعاليات “يوم التعليم المصري” وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، ووزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار، بالإضافة إلى حضور مفتى الديار المصرية الأسبق الدكتور علي جمعة.

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كما ليشارك في احتفالية “يوم التعليم المصري” المقامة داخل حرم جامعة القاهرة الإعلامية الشهيرة منى الشاذلى، وبحضور نجم الملاعب المصرية السابق حازم إمام بالإضافة إلى حضور لفيف من المسؤولين وممثلي الوزارات المصرية المختلفة مثل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإضافة إلى وزارة الشباب والرياضة، كما سيشهد فعاليات يوم التعليم المصري عدد من ممثلي السفارات وممثلين من مؤسسة مصر الخير بالإضافة إلى ممثلي شركات القطاع الخاص.

ويهدف الاحتفال بيوم التعليم المصري هو العمل على إدراج يوم ثابت من أيام العام ليتم الاحتفال به بالتعليم المصري من قبل جميع الجهات والمؤسسات الحكومية والهيئات الرسمية والمدنية في جمهورية مصر العربية تعمل على رصد التقدم العلمي والتعليمي والعمل على تطوير المنظومة التعليمية كما سيتم استعراض أهم النماذج المختلفة للعمليات المتطورة في المجال التعليمي من كافة الجهات المعنية.

والجدير بالذكر أن جامعة القاهرة هي ثاني أقدم الجامعات المصرية كما أنها الثالثة على مستوى الجامعات التعليمية في العالم العربي بعد جامعة القرويين، وجامعة الأزهر، تأسست الكليات المختلفة بجامعة القاهرة في عهد “محمد علي” في عام 1820، ثم أغلقت في عصر الخديوي محمد سعيد في عام 1850، وبعد حملة مطالبة من قبل الشعب المصري ليتم إنشاء جامعة حديثة بقيادة “مصطفى كامل” تم تأسيس جامعة القاهرة في الحادي والعشرين من شهر ديسمبر لعام 1908، تحت اسم “الجامعة المصرية” على الرغم من معارضة المحتل الإنجليزي بقيادة “اللورد كرومر” وأعيد تسمية الجامعة باسم “جامعة فؤاد الأول” ثم سميت من جديد تحت مسمى “جامعة القاهرة” بعد ثورة الثالث من العشرين من يوليو لعام 1952.