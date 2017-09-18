وزير التربية والتعليم يعلن عن نظام جديد للمدارس في 2018

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في إطار الجهود التي يقوم بها وزير التربية والتعليم لتطوير المنظومة التعليمية، أعلن اليوم عن أن استعداد الوزارة لإلحاق منصة تعليمية إلكترونية بنك المعرفة والذي كان قد تم افتتاحه في التاسع من شهر يناير للعام الميلادي الماضي 2016، وأشار أن هذا البنك يعد من أكبر المكتبات الرقمية الموجودة في الفترة الحالية، لما يشمله من عددا كبيرا من دور النشر والبالغ عددها ثلاثة وثلاثون دور، لافتا إلى أنه سوف يتم عمل منصة امتحانات به بهدف استخدامها في المنظومة التعليمية الجديدة.

وأوضح خلال تصريحاته التي أدلى بها اليوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر، أن وزارة التعليم العالي سوف تكون أحد الأطراف المشاركة في بنك المعرفة، مؤكدا على أن الأشخاص ممن تتوافر لديهم القدرة على الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي ولا سيما الفيس بوك، سوف يكون بإمكانهم الدخول على بنك المعرفة، لافتا إلى وجود حوار مع وزارة الاتصالات لإنتاج التابليت لطلاب المدارس والجامعات بما يخدم عملية التواصل بين الطلاب والمدرسين، وهذا ما يؤدي بدوره إلى تطوير التعليم والارتقاء به، مشيرا إلى وجود عمل كثير و مجهودات كبيرة تقوم بها الوزارات المختلفة حاليا لاكتمال الصورة.

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وأضاف، أن الشركة المسئولة عن البنك قد قامت بالإطلاع على المناهج التي يدرسها طلاب المراحل التعليمية المختلفة، ووضعها في شكل مكتبة تحت مسمى مكتبة التعليم، مؤكدا على وجود مكتبة مفصلة على المنهج المصري خلال الفترة القليلة القادمة، حتى يتمكن الطلاب من خلالها قراءة المنهج التعليمي الخاص بهم في البيت والمدرسة من خلال بنك المعرفة، لافتا إلى أن الكتب الدراسية الخاصة بطلاب كلا من الصفين الأول والثاني الثانوي ولا سيما مناهج العلوم والرياضيات قد تم ربطها بالبنك من خلال توفير لينك للطالب يسمح له بالدخول من خلاله.

وفى النهاية، أكد على انه سوف يتم عمل نظام جديد في المدارس خلال العام الميلادي المقبل 2018، وسيتم تطوير المدارس بحيث تكون بشكل وتقويم مختلف، وسوف يكون جزء المعرفة أحد الأجزاء الحديثة ضمن هذا النظام الجديد المقرر تطبيقه العام الدراسي القادم، والذي يعتمد على ربط الكتب الدراسية بالمحتوى الرقمي.

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