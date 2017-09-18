“تجارة القاهرة” تعلن عن بدء تسجيل برنامج بكالوريوس التعليم الإلكتروني

Advertisements

صرح رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت عن بداية تسجيل برنامج بكالوريوس كلية التجارة في نظام التعليم الإلكتروني المدمج وهذا يدل على دور جامعة القاهرة لدعم عملية التعليم المستمر وإيمان الجامعة بأهمية توفير تعليم مستمر لكل راغب علم وساعي إليه.

أعلن المجلس الأعلى للجامعات المصرية اليوم الثامن عشر من شهر سبتمبر لعام 2017 الموافق يوم الاثنين عن لائحة المخصصة لبرنامج بكالوريوس التجارة في نظام التعليم الإلكتروني عن بعد الذي تقدمه كلية التجارة التابعة لجامعة القاهرة ليتم بعد ذلك تعميم البرنامج التعليمي على جميع الجامعات المصرية.

Advertisements

كما أوضح محمد عثمان الخشت أن في الوقت الحالي يجري عرض برامج بكالوريوس كلية التربية الخاصة وكلية رياض الأطفال، وكلية الآداب بالإضافة إلى كلية دار العلوم ليتم عرضها على لجان علمية متخصصة تمهيدا لإقرارها من قبل إدارة جامعة القاهرة.

وأشار محمد عثمان الخشت أن الأهمية المجتمعية لإدراج التعليم المستمر حيث أن جامعة القاهرة لديها العديد من المقومات البشرية بالإضافة إلى المقومات المادية والتكنولوجيا التعليمية المؤهلة لتوفير فرص للتعليم بصفة مستمرة على مستوى جيد يعمل على تزويد الكوادر البشرية بالعلوم المختلفة المتطورة ليتم إدراجها في سوق العمل ليتم دعم الخطط التنموية سواء على الجانب الداخلي أو الجانب الإقليمي، كما قرر المجلس الأعلى للجامعات المصرية بالموافقة على إدراج برنامج جامعة القاهرة ليتم تعميمه في جميع الجامعات المصرية مما يعكس ثقل البرنامج وقدرة التعليم المفتوح الدائمة على تقديم برامج تنافسية على المستوى العالمي والإقليمي.

كما أعلن عميد كلية التجارة إيهاب أبو عيش أن لائحة برامج بكالوريوس التابع لكلية التجارة في نظام التعليم عن بعد الإلكتروني تحتوي على مقررات دراسية أساسية بالإضافة إلى مقررات متخصصة رئيسية بالإضافة إلى متعلقات التخصص الفرعي حيث تقدم كلية التجارة العديد من التخصصات العلمية ليتم تلبية احتياجات سوق العمل من الناحية الفعلية ليتم طرح هذه المقررات كاختيار في كل مستوى من المتطلبات التي سبقت.

أوضح إيهاب أبو عيش أن البرامج التعليمية الجديدة سيتم إدراجها باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى اللغة العربية وهي برامج تعليمية متطورة ومختلفة للبرامج المطروحة من قبل كلية التجارة كما تشمل على العديد من التخصصات التي تتناسب مع سوق العمل مثل تخصص المحاسبة، تخصص إدارة الأعمال، بالإضافة إلى إدراج تخصيص التأمين.