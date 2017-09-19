“وزير الصحة” يصدر قرارا بتحويل 9 مستشفيات على معاهد صحية فنية

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أعلن وزير الصحة والسكان احمد عماد الدين راضي أنه تم تحويل تسع مستشفيات في ثمان محافظات مختلفة ليتم تحويلها إلى معاهد صحية فنية.

وكما أضاف وزير الصحة والسكان أن التسع مستشفيات التي تم تحويلها إلى معاهد صحية فنية هي مستشفى باروط وبني حسين الواقعة في محافظة أسيوط، ومستشفى صفط الحرية في محافظة البحيرة، ومستشفى تزمنت في محافظة بني سويف، ومستشفى ميت محسن في محافظة الدقهلية، ومستشفى القناوية في محافظة قنا، ومستشفى البيهو القائمة في محافظة المنيا، ومستشفى أبو سلطان في محافظة الإسماعيلية، ومستشفى البكاري في محافظة الجيزة.

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كما أوضح وزير الصحة والسكان أن مستشفى أبو سلطان الواقعة في محافظة الإسماعيلية بالإضافة إلى تحويلها إلى معهد صحي فني فإنه ستحتوي أيضا على مصنع لصناعة الأدوية، ليتم بذلك تحويل مستشفى أبو سلطان في الإسماعيلية إلى أول معهد صحي فني يتم فيه تدريب الطلاب بطريقة عملية على صناعة الأدوية.

وأضاف وزير الصحة والسكان أنه تم استحداث ثمان تخصصات صحية فنية جديدة وهي كالتالي:” بصريات، ومراقب صحي، والتغذية العلاجية، والتخدير، والتثقيف الصحي، وفني العظام، والصناعات الدوائية، وصيانة الأجهزة الطبية”.

كما أوضح وزير الصحة والسكان أنه تم تطوير ست من التخصصات الموجود بالفعل في التعليم الفني الصحي، كما تم تعديل عدد السنوات الدراسية التخصصية ليتم حصول المتعلم في المجال الفني الصحي على درجة البكالوريوس ليتم معادلة هذه الدرجة العلمية من قبل المجلس الأعلى للجامعات المصرية.

والجدير بالذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان خالد مجاهد أوضح أن الخطة الموضوعة لتطوير التعليم الفني الصحي التابعة لوزارة الصحة والسكان تضمن على تعديل كافة لوائح المعاهد الصحية الفنية بالإضافة على تعديلات المقرر التي يتم دراستها داخل هذه المعاهد لتكون الدراسة فيها باللغة الإنجليزية مع بداية العام الدراسي الحالي 2017، كما سيراعي في المناهج التعليمية والمقررات الدراسية لهذه المعاهد الفنية أن تتبع السياسات التعليمية العالمية.

كما أضاف الدكتور خالد مجاهد أنه تم العمل على تطوير القائمين المسؤولين القائمين على العملية الدراسية للتعليم الفني الصحي ليتم إيصال المحتوى العلمي المطلوب إلى الدارسين في المجال الفني الصحي، وأشار أن المنظومة التعليمية الجديدة تتيح للفنيين العاملين في الفترة الحالية وهم خريجي المعاهد الفنية الصحية باستكمال سنوات الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس.