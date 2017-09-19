“جامعة الأزهر” تعلن اغلاق الموقع الإلكتروني لتسجيل الرغبات اليوم

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صرحت جامعة الأزهر اليوم التاسع عشر من شهر سبتمبر الجاري الموافق الثلاثاء ليكون آخر موعد ليتم فيه تسجيل رغبات جميع الطالبات والطلاب من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل رغبات تنسيق جامعة الأزهر للطلاب الناجحين في الدور الثاني من شهادة التعليم الثانوي الازهري.

وأعلنت جامعة الأزهر في بيان لها اليوم عن اغلاق الموقع الإلكترونى المخصص لتسجيل رغبات الطلبات والطلاب الناجحين في الدور الثاني من شهادة التعليم الثانوي الأزهري ليتم إغلاقها اليوم في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

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وأشارت جامعة الأزهر أن العمل الذي يتم داخل مكتب تنسيق قبول جامعة الأزهر للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية يجري بجدية وحزم في الفترة الحالية من أجل إعلان نتيجة التنسيق قبل بداية العام الدراسي الجديد لعام 2017/ 2018 المقرر أن يبدأ في يوم الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الحالي.

وأعلن عضو لجنة الإشراف على التنسيق ونائب رئيس جامعة الأزهر أحمد حسني عن إغلاق باب التنسيق الإلكتروني أمام طلاب الدور الثاني الحاصلين على شهادة التعليم الثانوي الأزهري بالإضافة إلى مشاركة الطلاب المتخلفين عن مرحلة التنسيق الأولى ليتم إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني اليوم حيث تم فتحه أمام الطلاب عن طريق الموقع الإلكتروني من يوم الخميس السابق الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر الحالي.

كما أوضح الدكتور أحمد حسني أن نتيجة تنسيق جامعة الأزهر لطلاب الدور الثاني من مرحلة الثانوية الأزهرية سيتم إعلانها في نهاية الأسبوع الحالي أو يوم السبت القادم مع بداية الدراسة في جامعة الأزهر.

والجدير بالذكر أن المشرف العام على تنسيق جامعة الأزهر ورئيس جامعة الأزهر السابق إبراهيم الهدهد صرح أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في المرحلة الثانية من تنسيق قبول الجامعة بلغ حوالي 35093 ألف طالبة وطالب من الطلاب الناجحين في الثانوية الأزهرية في الدور الثاني، من إجمالي عدد ثمانية وثلاثين ألف وثلاثمائة وخمسة وخمسون طالب وطالبة ناجحين في الدور الثاني من مرحلة التعليم الثانوي الأزهري.

كما أشار الدكتور إبراهيم الهدهد أنه بعد إغلاق تنسيق قبول جامعة الأزهر الإلكتروني ليتم عقد اجتماع مع المسؤولين عن التنسيق ليتم تحديد موعد إعلان النتيجة.