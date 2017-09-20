الحد الأدنى للقبول في المدارس الصناعية بالأقصر بعد قرار خفضه

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قام محافظ الأقصر “أحمد بدر” خلال مجموعة من التصريحات بالإعلان عن القرار الخاص بخفض مجموع القبول بالنسبة لعدد من المدارس الصناعية التابعة للمحافظة، وكانت مدرسة الأقصر الصناعية من بين تلك المدارس التي تم الإعلان عنها.

وقد أضاف المحافظ خلال التصريحات أن مجموع القبول في مدرسة الأقصر الصناعية الزخرفية قد وصل إلى 167 درجة، بينما كانت درجة القبول 168 درجة بالنسبة لمدرسة الأقصر الصناعية للبنات.

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هذا بالإضافة إلى 153 درجة للقبول في مَدرسة العَشى الصناعية المُشتركة، و نحو 160 درجة للقبول في مدرسة أرمنت الصناعية الزخرفية و 160 درجة للقبول في مدرسة أرمنت الصناعية للبنات.

في حين أن درجات القبول بالنسبة للإعداد المهني والتي أعلن عنها المحافظ خلال التصريحات التي قام بها كانت 150 درجة، وقد أعلن هذا بالنسبة للطلاب الراغبين في التقديم للحصول على الشهادات المهنية ممن أنهوا المرحلة الإعدادية هذا العام.

وقد جاء هذا الإعلان وفقا للقرار الوزاري الخاص بسنة 2015 رقم 67 التابع لمدارس التعليم الصناعي، والذي وفقا له يتم قبول هؤلاء الطلاب بمدرسة الأقصر الصناعية الزخرفية، ويجب أن يكون الحد الأدنى لمجموع القبول لا يقل عن 157.5 درجة بينما كان الحد الأقصى وفقا للتصريحات نحو 155 درجة.

كما أضاف المحافظ خلال التصريحات التي قام بها أن الحد الأقصى للقبول في مَدرسة العَشى الصناعية يصل إلى 152.75 درجة، في حين أن الحد الأقصى الذي يتم وفقا له قبول الطلاب في مركز العَديسات يصل إلى 154.5 درجة.

في حين أن التصريحات التي قام بها المحافظ و التي تتعلق بمدارس إسنا فقد جاءت لتفيد بأن الحد الأقصى للقبول في مدرسة إسنا الصناعية للبنين يصل إلى 164.75 درجة، بينما تصل قيمة الحد الأقصى للقبول في مدرسة الدير الصناعية المشتركة كما جاء وفقا لتصريحات المحافظ يصل إلى 159.75 درجة، ووصلت قيمة الحد الأقصى للقبول في مدرسة إسنا الصناعية للبنات إلى 154.75 درجة.

جاء هذا وفقا لتصريحات المحافظ الأخيرة والتي أعلن خلالها قرارات خفض الحد الأدنى للقبول في المدارس الصناعية بالمحافظة، وقد أضاف خلال التصريحات الحد الأدنى الذي يمكن من خلاله الإلتحاق في أي من تلك المدارس بعد قرار الخفض.