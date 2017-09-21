“خالد عبدالغفار” ينفي شائعة توحيد زي طلاب الجامعة

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تابع موقع مصر 365 ما يتم تداوله عبر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي التي تفيد عن قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية بإصدار قرار يتعلق بتوحيد الزي الجامعي، وفي رد فعل الوزارة قامت بنفي هذه الشائعات، وأصدرت بيان بشأن هذه الأخبار أوضحت فيه عدم صحة ما تم تداوله حيث أن الهدف من ذلك هو إثارة البلبلة داخل الأوساط الطلاب وأولياء الأمور.

وتعد هذه أول حادثة تصدر في هذه الصدد على مدار العديد من السنوات حتى منذ إنشاء جامعة القاهرة إلى الآن ليتم ترد مثل هذه الأخبار، فمن المعروف في جمهورية مصر العربية توحيد الزي المدرسي حتى أن الزي المدرسي يختلف من مدرسة إلى أخرى حيث أن المدارس الخاصة لها زي كل مدرسة تختلف عن الأخرى، كما أن هناك زي أخر تابع للمدارس الحكومية في الدولة.

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وردا على ما ورد من أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبدالغفار بيان رسمي لها حيث أكدت فيه أنه لا صحة لما تردد مطلقا من أخبار بخصوص توحيد الزي الجامعي حيث أوضحت الوزارة أن هذا الخبر تم ترويجه في جميع الأوساط عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الصادر في العشرين من شهر سبتمبر الجاري لعام 2017 الموافق يوم الأربعاء ما يلي: “البعض اعتاد ترويج الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يبدأ العام الدراسي الجديدة وحتى الآن، بهدف إثارة التشويش والبلبلة في أوساط الرأي العام” وأضاف البيان أن جميع سياسات التعليمية المدرجة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي والقرارات التي تصدرها الوزارة بالإضافة إلى الأنشطة المختلفة التي يشهدها التعليم العالي في جمهورية مصر العربية يتم إعلانها رسميا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإلكتروني.

ووجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خطاب شديد اللهجة إلى جميع مستخدمي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي الذين يصدرون مثل تلك الشائعات التي لا أساس لها من الصحة، وأهاب بهم لعدم تورطهم في نشر تلك الشائعات تتعلق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تجنباً لأحداث تشويش في أوساط الطلاب وأولياء أمورهم.