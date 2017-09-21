“اللجنة الوزارية العليا” تحرم طلاب إعدادي وثانوي من الوجبة المدرسية

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أعلن المتحدث الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أحمد خيري إلغاء الوجبات المدرسية عن طلاب مرحلة التعليم الإعدادي بالإضافة إلى مرحلة التعليم الثانوي، لتكون الوجبات المدرسية قاصرة فقط على طلاب مرحلة رياض الأطفال في التعليم الابتدائية.

وتابع موقع مصر 365 ما ورد في هذا الشأن حيث أضاف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن قرار إلغاء الوجبات المدرسية لطلاب المرحلة الثانوية بالإضافة إلى إلغائها لطلاب التعليم الإعدادي بناء على تعليمات صدرت من اللجنة الوزارية العليا التي ترأسها رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، كما ضمت اللجنة أيضا من تسع أعضاء تابعين إلى وزارات الدولة المختلفة المسؤولين عن أمر التغذية المدرسية.

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وأوضح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن قرار اللجنة الوزارية العليا القاضي بإلغاء الوجبة المدرسية عن طلاب المرحلة الإعدادية وطلاب المرحلة الثانوية جاء بناء على ظروف اقتصادية تتعلق بموازنة الدولة حيث أن التغذية المدرسية تكلف الدولة مبالغ باهظة.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المسؤولة عن ملف التغذية المدرسية في الوزارة هي الدكتور راندا حلاوة حيث تشغل منصب رئيس الإدارة المركزي لمعالجة التسرب بالإضافة إلى كونها مسؤول في ملف التغذية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ولم تصدر أي تعليق على قرار إلغاء التغذية المدرسية لطلاب المرحلة الثانوية بالإضافة إلى طلاب المرحلة الإعدادية وجعله قاصراً على طلاب رياض الأطفال في المرحلة الابتدائية.

وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة بورسعيد الدكتور نبيل باهي بعدم تسلمه أي خطاب رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم بشأن موضوع التغذية المدرسية، وأضاف أنه لن يستطيع أن يؤكد ما يتردد بشأن اقتصاد التغذية المدرسية على طلاب مرحلة رياض الأطفال وطلاب مرحلة التعليم الابتدائي بالإضافة إلى المدارس المجتمعية.

وأكد الدكتور نبيل باهي أنه لم يتم إخطاره باستثناء طلاب المرحلة الثانوية والمرحلة الإعدادية من الوجبات المدرسية، وأشار أن الوجبات المدرسية لا يتم توفيرها في المدارس في أول أسبوع من العام الدراسي.

والجدير بالذكر أن راندا حلاوة المسؤولة عن ملف التغذية المدرسية ذكرت في تصريحات صحيفة صدرت في الفترة الماضية أن توزيع الوجبات المدرسية للعام الدراسي الجديد 2017/ 2018 يتم تخصيصه فقط لطلاب رياض الأطفال وطلاب المرحلة الابتدائية بالإضافة إلى مدارس التعليم المجتمعي فقط لا غير.