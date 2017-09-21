تنسيق الثانوية الأزهرية 2017.. ننشر لكم الحد الأدنى للكليات لهذا العام

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وفى إطار حرص موقع مصر 365 على تقديم محتوى متميز لجميع قراءه ومتابعيه، ننشر لكم الآن الحد الأدنى لتنسيق الثانوية الأزهرية 2017، للبنات والبنين ولجميع الشعب العلمية والأدبية، والجدير بالذكر أن رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوى قد اعتمد نتيجة التنسيق صباح اليوم الخميس الموافق 21 سبتمبر لعام 2017.

وبلغ عدد المتقدمين حوالي 84541 طالباً وطالبة، وتخلف حوالي 10339 طالب وطالبة، ويمكن للمتخلفين تسجيل رغباتهم عن طريق الموقع الإلكتروني عند فتح باب التحويلات والتي تقوم جماعة الأزهر بالإعلان عنه الأسبوع المقبل.

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تنسيق الثانوية الأزهرية 2017 والحد الأدنى للكليات

الحد الأدنى للقبول بالكليات بنين، بكلية طب القاهرة ودمياط وأسيوط بلغ 611 درجة بنسبة وصلت إلى 94%، كما بلغ الحد الأدنى لطب الأسنان بأسيوط والقاهرة 604 درجة بنسبة وصلت إلى 93%، والحد الأدنى بالصيدلة 601 درجة بنسبة 92.46%، و صيدلة أسيوط 591.5 درجة بنسبة 91%، والحد الأدنى لكلية الهندسة بقنا والقاهرة بلغت 572 بنسبة 88%.

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وبلغ الحد الأدنى للكليات بنات، ننشره لكم الآن، حيث وصل الحد الأدنى بكلية طب أسيوط ودمياط والقاهرة 620.5 درجة بنسبة وصلت إلى 95.46%، كما بلغ الحد الأدنى لطب الأسنان القاهرة 618 درجة بنسبة وصلت إلى 95.8%، والحد الأدنى بصيدلة أسيوط والقاهرة 611 درجة بنسبة 94%، والحد الأدنى لكلية الهندسة بالقاهرة بلغت 594 بنسبة 91.38%، وأخيراً التمريض 586 درجة بنسبة 90.15%.

وبعد عمل مقارنة بالأعوام السابقة نجد تحسن بالنتيجة مع انخفاض فى تنسيق القبول بالجامعات لهذا العام، حيث جاء التنسيق فى العام قبل الماضي كحد أدنى بكليات طب البنين بنسبة 94.54% وطب البنات 95.62%، وهندسة البنين 88%، وهندسة البنات 91.6%، أي هناك انخفاض واضح عن الأعوام الماضية.

وفى العام الماضي 2016\2017، جاء التنسيق كالتالي كلية طب بنين أسيوط 95%، أي هذا العام قلت 1%، وهندسة القاهرة بنين 90.5%، وهندسة بنات 93.54%، والتمريض 91.92%.

والجدير بالذكر أن عضو المركز الإعلامي الدكتور حسام شاكر ذكر فى اجتماع اليوم بأنه تم الإعلان عن النتيجة فى صباح اليوم والتي بلغ عدد الكليات بها 80 كلية، والآن يتم الترتيب عن تجهيز الإعلان عن النتيجة والتي ينتظرها حوالى ما يقرب إلى 84332 من طلابنا الناجحين بالدور الأول والثاني.