السبت 23/9/2017 الموعد الرسمي لبدء العام الدراسي الجديد

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تشهد الساعات القليلة القادمة بدء العام الدراسي الجديد 2017/2018، حيث قام المجلس الأعلى للتعليم خلال الاجتماع الأخير له بالإعلان عن موعد بدء العام الدراسي الجديد وكان الموعد في الثالث والعشرين من سبتمبر الموافق الغد ذلك وفقا للقرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للتعليم بالنسبة للعام الدراسي الجديد 2017/2018.

وستبدأ الدراسة في كافة المدارس في البلاد في نحو 11 من المحافظات وتشمل المدارس التابعة لمحافظات الوجه القبلي بالإضافة إلى عدد م المدارس التابعة للكنيسة، حيث من المقرر أن تبدأ الدراسة يوم الأحد القادم الموافق 24 منش سبتمبر الحالي.

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هذا بجانب المدارس التابعة لمحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى و ذلك وفقا لقرارات المجلس الأعلى للتعليم و التي تتيح للمدارس التابعة للقاهرة الكبرى بالإضافة إلى مدارس التابعة للوجه القبلي يوم السبت بمثابة أجَازة رسمية بجانب يوم الجمعة.

حيث صدر هذا القرار من قبل المجلس الأعلى للجامعات شرط أن يكون عدد الحصص في اليوم الدراسي والتي يحضرها طلاب المدارس في تلك المحافظات ثمانية، والتي تضيف ساعة إلى اليوم الدراسي في تلك المحافظات عن المدارس التابعة للمحافظات الأخرى والتي لا تعتبر يوم السبت أجازة.

حيث من المقرر أن يكون يوم الأحد القادم الموافق 24 سبتمبر لعام 2017 الموعد الرسمي لبدء الدراسة بانتظام في جميع ربوع البلاد بالنسبة للعام الدراسي الجديد 2017/2018.

و قد أعلن اللواء “يُسري سالم” مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية أن أعمال الصيانة البسيطة التي قامت بها هيئة الأبنية التعليمية خلال الفترة الماضية والتي أجرتها في جميع المدارس، وقد أضاف مدير الهيئة خلال التصريحات عن استعداد المدارس لبدء العام الدراسي الجديد في الوقت المحدد و الذي قام المجلس الأعلى للتعليم بتحديده.

جاء هذا خلال التصريحات التي قام بها المجلس الأعلى للتعليم والتي تختص بالعام الدراسي الجديد و موعد بدء العام الجديد وفقا للقرار الذي اتخذه مجلس الأعلى للتعليم، والذي قام خلاله بتحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد، وكذلك الاستعدادات التي قامت بها هيئة الأبنية بالنسبة لأعمال الصيانة التي تمت خلال الفترة الماضية في مباني المدارس في جميع المحافظات وأصبحت مستعدة لبدء العام الدراسي الجديد.