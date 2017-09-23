ننشر أحدث قرارات وزارة التربية والتعليم بشأن الطلاب والمدرسين

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قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مؤخرًا بالتشديد على كافة المدارس التي تختص بعملية التعليم الثانوى العام بالإضافة إلى التعليم الفنى أنه من الضروري أن يتم تطبيق موضوع الغياب فى كافة المدارس بشكل صارم حيث ورد أنه قد تقرر أن يتم تطبيق هذا الأمر إلكترونيا سواء كان هذا بخصوص الطلاب أو المعلمين على أن يتم تطبيق هذا الشأن بشكل يومى.

جاء فى إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم لفعاليات العام الدارسى الجديد أنه قد تقرر تطبيق الغياب إلكترونيا على مدارس المرحلة الثانوية بكافة صورها هذا العام، وقد أعلن أحد المعلمين عن آلية الوزارة الجديدة والتي تخص عملية تحصيل نسب الغياب الإلكترونى بين صفوف الطلاب، كما أكد المعلم فى تصريحاته أن الوزارة قد أقرت هذا الشأن بجوار استمرار العمل فى دفتر “5 سلوك” والذي يتم من خلاله بشكل يومى داخل المدارس أخذ نسب الغياب بين صفوف الطلاب بالإضافة إلى أنه قد تقرر أن يتم إرساله دوريًا إلى مركز المعلومات الذي يتبع الوزارة.

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من جهة أخرى، قد ورد أن الوزارة قد أتاحت أمام المدرسين أن يقوموا بالتعامل معها مباشرة وبدون أي وسيط كما فى السابق حيث قامت الوزارة بطرح أبلكيشن ولكنه يحمل رقم سرى خاص ويطلق عليه علميًا اسم الـ “باس وورد” لكي يتم من خلاله تسجيل أعداد غياب الطلاب من المدارس يوميًا، مع تمسك الوزارة بعمل دفتر 5 سلوك والذي يتم تسجيل الغياب فيه ثم يتم إرسال هذا عن طريق الأبلكيشن عقب إتمام عملية التسجيل إلى الوزارة.

أكدت الوزارة على أنه يجب أخذ الغياب في المدارس كل حصة وليس كل يوم فقط عن طريق معلم الحصة ويتم تبليغ الوزارة فى نهاية اليوم الدراسى، بينما يتم أخذ الغياب للمعلمين فى الموعد المقرر لهم لحضور الحصص ثم يتم إرسالها إلى الوزارة.

من جهة أخرى، صدرت بعض الأصوات الرافضة لهذا الأمر حيث أكدت على أنه يجب على الوزارة السعي إلى إيجاد طرق بديلة للطلاب لجذبهم نحو الحضور وليس استخدام عملية الإجبار وعلى سبيل المثال يجب عليها الاهتمام بكلاً من ممارسة الأنشطة والاستفادة العلمية من شرح المدرسين والمدرسة بشكل عام.

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