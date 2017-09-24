وزير التربية التعليم يكشف عن أحدث مفاجأته للطلاب

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قام السيد الدكتور طارق شوقي والذي يعمل فى منصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالكشف عن آخر قراراته الوزارية والتي تخص العام الدراسي الجديد والطلاب بجميع مراحلهم التعليمية.

أكد وزير التعليم أن هذا العام لن يكون عام عادي بسبب الترتيبات التي قد أعدها مع الوزارة والمفاجآت التي من قد تم العمل عليها والتي من المقرر أن تخدم صالح الطلاب بجميع السنوات الدراسية والتي قد أعلن من ضمنها أنه سوف يتم استخدام التكنولوجيا هذا العام بشكل أكبر سواء عن طريق استخدام الطلاب لجهاز التابلت التعليمي أو بواسطة ربط الكتب المدرسية المقررة هذا العام ببنك المعرفة.

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من جهة أخرى قد أعلن السيد وزير التربية والتعليم فى تصريحاته اليوم الأحد أثناء الزيارة التي قررها لمدرسة تحيا مصر 1 والتي توجد في “حي الاسمرات” إنه بالنسبة إلى العملية التعليمية في مصر من المقرر طبقًا لخطة الوزارة أن تشهد تقدما تكنولوجيًا كبير على كافة المواد الدراسية.

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جدير بالذكر أن السيد الوزير قد أصر على مصافحة بعض الطلاب والمدرسين في زيارته اليوم عقب ختام طابور الصباح كما شاركهم في تحية العلم في أول يوم في الدراسة أثناء زيارته وأتمنى للجميع عام دراسي سعيد.

كما قال الوزير طارق شوقي، في تصريحاته اليوم إلى الطلاب بالمدرسة: “لا شيء يرفع من شأن الإنسان سوى التعليم”، وأكمل قائلاً: “عايزين نرجع للمدرسة البهجة والفرحة”، وعن مفاجأة وزارة التعليم للطلاب هذا العام قال: “وأسرة التربية والتعليم سوف تصنع سنة غير عادية هذا العام مختلفة عن السنوات السابقة”.

من جانب آخر، ورد أن السيد وزير التعليم قد أشار في بيانه اليوم عن منظومة التغذية المدرسية حيث أكد على أنها سوف تكون أفضل هذا العام من الأعوام الماضية، حيث أكد سيادته على أنه قد تم وضع مواصفات جديدة وخاصة على الوجبات المدرسية هذا العام من أجل أن يتم تفادي حدوث أي أخطاء قد وقعت فيها الوزارة أو الشركات التي قد تم التعاقد معها من أجل تقديم مثل هذه الوجبات للطلاب في العام الماضي.