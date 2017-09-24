بشري سارة من السيسي إلى معلمين مصر.. تعرف عليها

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ورد أن السيد الدكتور طارق شوقي، والذي يعمل في منصب وزير التربية والتعليم، قد أعلن إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس البلاد قد طلب بشكل عاجل أن يتم تجهيز خطة سريعة وفورية من أجل أن يتم رفع قيمة أجور المعلمين على مدار ثلاث سنوات.

كما أضاف السيد وزير التعليم في تصريحاته إلى أن الخطة المقررة الآن تم وضعها فعليًا أمام رئيس الجمهورية من أجل أن يتم دراستها بشكل كامل واتخاذ القرار المناسب والملائم لها من كافة النواحي والتي على رأسها الناحية السياسية، كما أشار الوزير إلى أن السيد الرئيس قد قام بعقد عدة جلسات فى الفترة الأخيرة معه، وقد تم تناول بعض القضايا الخاصة بالتعليم في هذه الجلسة والتي من ضمنها جاء قضية أجور المعلمين الشهرية.

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ورد أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد طلب ررسميًا أن يتم الاطلاع على كافة مفردات الرواتب لكي يتمكن من الوقوف على الأحداث والموقف اتخاذ قرار بشأنهم بدقة تناسب جميع الأوضاع.

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كما ورد أن وزير التربية والتعليم قد أوضح ايضًا فى تصريحاته الصحفية الأخيرة والتي قد كشف عنها بخصوص هذا الصدد خلال زيارته لمدينة بورسعيد التي قد أجراها اليوم، أنه بالنسبة إلى ميزانية الوزارة لهذا العام قد بلغت نحو ٨٠ مليار جنيه مصري.

وبالنسبة إلى ميزانية التعليم قد جاء أنه قد وصل صرف منها مبلغ مقدر بنحو ٦٨ مليارًا جنيه من أجل بند الأجور بالإضافة إلى باقي للأبنية والإصلاحات التي تمت بجانب الكتب، كما أوضح السيد الوزير على أنه فى حالة تم زيادة أجور المعلمين مبلغ ٥٠٠ جنيه فقط فمن المقرر أن يحتاج بند التعليم أن يزيد بما يصل إلى ٨ مليارات جنيه سنويا وذلك بالإضافة إلى ميزانية الوزارة الحالية.