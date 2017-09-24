“رضا حجازى” يعلن إدراج الحضور الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة

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صرح رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي مع بداية العام الدراسي الجديد 2017/ 2018 أنه تم حضور 21 مليون طالب وطالبة في مدارسهم اليوم.

وتابع موقع مصر 365 لتصريحات الدكتور رضا حجازي عن أول يوم دراسي حيث صرح أنه تفقد اليوم زيارة ميدانية في مدرسة قائمة في وسط القاهرة، وأشار أنه خلال الزيارة تفقد تجهيزات الكتب الدراسية للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2017/ 2018، بالإضافة إلى تأدية تحية العلم على أروع ما يكون بالإضافة إلى تواجد المعلمين باستثناء أربع مدرسين وتم تحويله إلى الشؤون القانونية.

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أوضح الدكتور رضا حجازي أن حضور وغياب الطلاب واحد من أهم الأسباب التي سيحاسب عليها مدير المدرسة وكل مدير إدارة ومديرية تعليمية، والغياب الالكتروني للمرحلة الثانوية من أول يوم دراسي فهناك التزام من قبل المدارس به ومتابعات إدارية عليه وهذا بناء على توجهات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في شأن حضور الطلاب وخصوصا طلاب المرحلة الثانوية.

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وأشار الدكتور رضا حجازي أن هناك توجه أخرى لتوجهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهو الأنشطة التربوية وممارستها داخل المدارس التعليمية حيث أنها ستعمل على تنمية الطالب نمو شامل بالإضافة إلى كشف ميول كل الطلاب واهتماماته وتجعله يذهب إلى المدرسة وهو سعيد لحضور يومه الدراسي.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن مدارس البنات بالتحديد تقوم بالتنسيق مع الجهات الأمنية ليتم توفير الدوريات الأمنية مع دخول وخروج الطالبات الدارسات في مدارس البنات.

وأشار الدكتور رضا حجازي أن توزيع المناهج الدراسية تم بمعرفة الوزارة، ووجه خطابه إلى مديري مديريات التربية والتعليم إلى ضرورة حصر عدد المعلمين القائمين على العملية التربوية في كل مدرسة بحيث لا يكون هناك مدرسة تعاني من حالات زيادة عدد المعلمين ومدارس أخرى تعاني من نقص أعداد المعلمين بها، وأوضح أن هذا الأمر سيجازى ويحاسب عليه المسؤولين عن عملية التربية والتعليم في هذه الحالة.

وشدد الدكتور رضا حجازي على ضرورة الالتزام بتحية العلم والطابور المدرسي فهذا ليس عقاب للطلاب لكنه تعليم الالتزام، بالإضافة إلى أهمية المعاملة الجيدة مع أولياء الأمور من قبل المسؤولين في الإدارات التعليمية.

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