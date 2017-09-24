“أحمد خيري” التقديم للمدارس اليابانية سيكون في 26 من سبتمبر

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أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أحمد خيري أنه وفقاً لتصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أثناء جولته في حي “الأسمرات” أعلن عن بدء فتح باب التقديم من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في يوم السادس والعشرين من سبتمبر الجاري 2017 ليتم إجراءات التقديم من خلال الموقع لمدة 5 أيام مع بداية شهر أكتوبر ليكون بداية دخول أول مجموعة من المدارس اليابانية في المنظومة التعليمية الجديدة في جمهورية مصر العربية.

وزير التربية التعليم يكشف عن أحدث مفاجأته للجميع طلاب المدارس

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وتابع موقع مصر 365 تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أحمد خيري في استعراضه لتوجهات الوزارة لبدء افتتاح المدارس اليابانية الجديدة التي تعد منظومة تعليمية جديدة تندرج في الدولة المصرية.

وأشار أحمد خيري أن بداية دخول الطلاب إلى المدارس اليابانية سيكون في بداية شهر أكتوبر القادم لعام 2017، حيث أنه نظام تعليمي مختلف سواء في الشكل البنائي للمدرسة أو اليوم الدراسي حيث أن اليوم الدراسي سيكون مختلف تماماً عن اليوم الدراسي بالنسبة للمدارس العادية وأشار أن اليوم الدراسي سيستمر إلى تمام الساعة الخامسة مساءً كما سيشارك ولي الأمر في الكثير من الأنشطة مع الطلاب حيث سيشارك ولي الأمر حوالي عشرين ساعة في العام من الطلاب.

وأشار أحمد خيري أن هناك بعض الجهات الأخرى التي تتم عملية بناء المدارس اليابانية، وأضاف فور استلام كل مجموعة من المدارس سيتم الإعلان عنها من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

صرح أحمد خيري أن عدد الطلاب غير محدد على حسب المتقدمين من خلال الموقع الرسمي للوزارة حيث أن كثير من أولياء الأمور تمنوا دخول أطفالهم إلى المدارس اليابانية ولكن تم إلحاقهم بمدارس أخرى ويمكن التحويل من العام القادم ولكن العدد المدارس التي ستدخل الخدمة في أول دفعة سيكون خمس مدارس يابانية، وأوضح أن المدرسة مؤهلة إلى استيعاب 600 طالب لكن عدد الطلاب المتقدمين هو ما سيحدد توفرها إلى كل منطقة حيث أن من أهم شروط المدارس اليابانية هو الالتزام بالمربع السكنى.

وأشار أحمد خيري أن مبدأ سيكون هناك مدرسة يابانية في القاهرة الجديدة، وهناك أخرى في محافظة السويس، وأخرى في محافظة الدقهلية، وأشار أن هيئة الأبنية ستقوم بتجهيز هذه المدارس وكل مدرسة ستبدأ فور انتهائها عن المدارس الأخرى.