“خالد عبدالغفار” يعلن إدراج أكشاك للفتوى في الجامعات “إشاعة”

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تابع موقع مصر 365 ما تردد من أخبار عن تعميم أكشاك الفتوى في الجامعات المصرية في مراكز الشباب على غرار أكشاك الفتوى المتواجدة في مترو الأنفاق.

حيث أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيان صرحت فيه التالي: “تؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه لا صحة لما تردد في بعض وسائل الإعلام بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إنشاء أكشاك للفتوى بالجامعات المصرية”.

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كما أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن موضوع “أكشاك الفتوى في الجامعات المصرية” لم يتم مناقشته من قبل الوزارة أو المجلس الأعلى للجامعات المصرية أو أي جامعة من الجامعات المصرية، وأشارت إلى أن الجامعات تدير أنشطتها الثقافية المتنوعة من فنون وعلوم وآداب وتوعية دينية ضمن خطة للأنشطة الثانوية التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الوزير.

كما أجرى وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبدالغفار اتصال هاتفي مع الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محيي الدين عفيفي بشأن ما تم تردد في وسائل الإعلام المختلفة عن افتتاح أكشاك للفتوى في الجامعات حيث أنكر تماماً واستاء تماماً أن يقوم عضو من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية أن يقول كلام على لسان المجمع بهذه الطريقة.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أنه من غير المقبول أن يصرح أحد على لسان الجامعات والمجلس الأعلى للجامعات أن يقول مثل هذا الاقتراح، وأضاف الوزير أن إنشاء أكشاك للفتوى في الجامعات مجرد إشاعة ولا أساس لها من الصحة، وشدد على الجميع على ضرورة التيقن من صحة الأخبار قبل تداولها وخصوصا فيما يتعلق بالديانة الإسلامية.

أشار الدكتور خالد عبدالغفار قائلا: “تعبنا من الإشاعات، وتعبنا من التواصل الاجتماعي الذي يثير البلبلة ما بين الناس”، وأضاف أنه يرجو من جميع الناس إذا رغبوا في الحصول على معلومة صحيحة تأخذها من مصدرها الرئيسي وهو موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن عضو في مجمع البحوث الإسلامية أجرى مكالمة هاتفية على قناة DMC الفضائية في برنامج ” مساء DMC” الذي كان يعلق على خبر إدراج أكشاك الفتوى في الجامعات المصرية.