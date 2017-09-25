شروط وموعد التقديم في المدارس اليابانية المصرية للعام الدراسي 2017/2018

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قام وزير التربية والتعليم بالإعلان في وقت سابق عن الموعد الخاص بالتقديم في المدارس اليابانية المصرية، والذي من المقرر أن يكون بعد المدارس الحكومية بعشرة أيام، وقد حدد هذا الموعد بأنه سيكون في يوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرون من شهر سبتمبر الجاري، على أن تبدأ الدراسة في هذه المدارس بصورة فعلية في الأول من شهر أكتوبر المقبل، ومن المنتظر أن تقوم الوزارة بافتتاح ثمانية وعشرون مدرسة يابانية والتي تعمل بنظام دراسي يختلف كليا عن تلك النظام المعمول به في المدارس الحكومية.

الموعد الخاص بالتقديم في المدارس اليابانية المصرية، كما سبق القول فمن المقرر أن يتم البدء في التقديم يوم غد الثلاثاء 26 سبتمبر 2017، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة على الشبكة العنكبوتية، حيث قامت الوزارة بتخصيص رابط لذلك، وهناك مجموعة من الشروط المطلوبة اللازم توافرها للتقديم في هذه المدارس، والتي يمكن ذكرها في النقاط التالية:

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يتم قبول كى جي 1 من عمر أربع سنوات، أما كي جي 2 فيتم قبولهم من عمر خمسة سنوات.

بالنسبة للصف الأول الابتدائي، فيتم قبول الطلاب في هذه المرحلة ابتداء من عمر ستة سنوات.

يتم قبول التحويلات بالنسبة لكلا من الصفين الثاني والثالث الابتدائي.

يتم الاختيار بين الطلاب المتقدمين بأولوية الأكبر سنا.

يتم الاختيار للمدرسة التي تتواجد في المربع السكنى الخاص بالطالب المتقدم.

وعقب الانتهاء من عملية التقديم يتم بعد ذلك ترتيب قائمة خاصة بأسماء الطلاب المتقدمين والتي يتم إرسالها إلى الإدارة التعليمية.

وبالنسبة للمصروفات الخاصة بهذه المدارس، فقد تم الإعلان عن أنها تتراوح ما بين 2000 إلى 4000 جنيه مصري، الجدير بالذكر أن هذه المدارس لها العديد من المزايا التي تنفرد بها مقارنة بغيرها من المدارس الأخرى والتي يأتي في مقدمتها أنها سوف تقوم بتطبيق يوم دراسي يختلف كليا عن تلك الموجود في المدارس الحكومية الأخرى، فضلا عن الأنشطة التي سيتم تطبيقها والتي منها التوست كاتو اليابانية وغيرها من الأنشطة الأخرى والبالغ عددها إحدى عشر نشاطا مختلفا، ومن المقرر أن يتم دمج الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاص مع غيرهم من الطلاب الآخرين بما لا يزيد عن أربعة طلاب كحد أقصى، على ألا يزيد عدد طلاب الفصل الواحد عن أربعون طالب فقط.

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