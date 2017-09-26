“الشرطة” يصطحبون أبناء الشهداء إلى المدارس تكريم لآبائهم

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قام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي عقب معرفته بحادث إصابة 11 طالبة بإجهاد حراري في مدرسة أبوبكر الصديق التابعة لإدارة النوبارية التعليمية في محافظة البحيرة حيث مكث الطلاب في فناء المدرسة لعدم وجود فصل دراسي له حيث أن المدرسة تخضع لأعمال صيانة منذ ست سنوات.

وتابع موقع مصر 365 موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هذه الحادثة حيث تابع الدكتور طارق شوقي أوضاع مدرسة أبوبكر الصديق وبدأ يجري العديد من الاتصالات مع وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة البحيرة.

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وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة البحيرة أن مدرسة أبوبكر الصديق يتم فيها أعمال صيانة، وأضاف أنه سيتم تدارك الوضع الراهن سريعا حيث سيتم تقسيم جميع الطلاب إلى فترة صباحية وفترة مسائية في المدرسة.

وانضمت أخر محافظات جمهورية مصر العربية للدخول في قافلة بداية العام الدراسي الجديد 2017/ 2018 كانت بالأمس الموافق يوم الأحد الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.

ويعد أول يوم دراسي من أهم الأيام بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور، وفي لفتة إنسانية قام عدد من رجال الشرطة من مديرية أمن القاهرة اصطحبوا أطفال الشهداء إلى مدارسهم في أول يوم دراسي، وهذا يعد عرفان من زملاء الشهداء بدور أبناء الأطفال الذي ضحوا بحياتهم من أجل الوطن.

وأوضح نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الجنوب اللواء طارق علام أن القيادات مع أهلي الشهداء ولن تتخلى عنهم حيث أن وزارة الداخلية لا تنسى جهود أبنائها بالعكس أنه يتابع كل ذويهم في كل مراحلهم السنية المختلفة.

وأشار مدير أحد المدارس المنضم لها أبناء شهداء الشرطة قائلا: “فائدة وجود أبناء الشهداء في المدرسة حيث يتعلم بهم الجيل بأكمله أو أبناء المدرسة رمز الفداء ورمز التضحية حيث يضحي الإنسان بروحه من أجل وطنه ومن أجل حياة آمنة للآخرين”.

وأعرب حرم الشهيد المقدم هشام الخياط أن وفاة أبوا أبنائها شيء غير محزن للأطفال لكن هذا من دواعي الفخر والشرف.

وأوضحت زوجية الشهيد مساعد شرطة أحمد إسماعيل أن زملاء زوجها العاملين في قطاع الشرطة قاموا بمثل ما كان زوجها يفعله في أول يوم دراسة مع أبنائه.