جامعة الأزهر تعلن عن فتح باب التحويل للكليات المختلفة

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أعلن موقع بوابة الحكومة المصرية منذ ساعات قليلة عن القرار الذي أصدره المجلس الأعلى للتعليم بخصوص جامعات الأزهر الشريف، حيث قام المجلس من خلال هذا القرار بالإعلان عن فتح باب التحويل للطلاب من جامعة إلى أخرى، وكان هذا القرار ابتداء من يوم الاثنين أمس.

هذا بجانب القرار الآخر الذي صدر بخصوص جامعات الأزهر والذي جاء يؤكد فتح باب التنسيق بالنسبة للطلاب ممن تخلفوا عن عملية التقديم للكليات خلال الفترة الماضية بالنسبة لجامعات الأزهر، ووفقا للتصريحات التي تم نشرها على الموقع، فإنه من المقرر أن تستمر عملية التقديم بالنسبة للطلاب الجدد ابتداء من اليوم و حتى يوم الأربعاء القادم الموافق 27 من سبتمبر لعام 2017 تحديدا في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.

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كما أكد مدير التنسيق الإلكتروني الدكتور “هاني حرب” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها أنه يمكن التأكد من تلك التفاصيل من خلال الموقع الإلكتروني والذي تم نشر كافة التفاصيل التي تتعلق بالتقديم، وفي ظل قصر المدة التي حددتها جامعة الأزهر بالنسبة للطلاب المقبلين على عملية التقديم فإنه قد صدر قرار آخر بمد فترة التقديم حتى يوم الخميس وذلك بدلا من يوم الأربعاء، كطريقة للتعويض على الطلاب بسبب ضيق المدة المتاحة لإتمَام عملية التقديم.

وخلال التصريحات التي قامت بها جامعة الأزهر والتي كانت تتعلق بأعداد الطلاب ممن تخلفوا عن التقديم للسّنه الدراسية الجديدة في الجامعة قد وصل إلى 10339، ولربما جاء قرار فتح باب التنسيق من جديد لكبر الأعداد التي تخلفت عن التقديم من الطلاب، وقامت الجامعة بإصدار قرار تأخير إغلاق باب التقديم إلى يوم الخميس بدلا من يوم الأربعاء نتيجة ضيق الوقت المتاح للتقديم وكبر العديد بحيث لا يتناسب مع هذا الوقت.

وكان المجلس الأعلى للجامعات قد أعلن خلال الفترة الأخير قرار خاص برفع قيمة المصروفات بالنسبة للجامعات، هذا بجانب القرار الخاص بزيادة قيمة الاشتراك في المدن الجامعية والتي توفرها الجامعة كسَكن للطلاب، و خلال التصريحات فقد أعلن المجلس أن هذا القرار قد جاء نتيجة الارتفاعات التي مرت بها أسعار السلع و المنتجات و الخدمات خلال الفترة الأخيرة في البلاد.

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