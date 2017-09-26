أسماء وأماكن المدارس اليابانية في مصر وشروط التقديم

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أعلنت وزارة التربية والتعليم عن قرار تسليمها للمدارس اليابانية يوم الاثنين، وقد أضافت الوزارة خلال التصريحات التي قامت بها أن أعداد المدارس اليابانية المستعدة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2017/2018 هم خمسة مدارس، هذا ومن المقرر أن يتم المرور على تلك المدارس من قبل مسؤولي الأبنية للتأكد من إتمام تجهيزها لاستقبال الطلاب الجدد.

وأعلن أحد المصادر التابعة لوزارة التعليم خلال الحديث الذي أداره مصر 365، أن موقع المدارس اليابانية الجديد ستكون في الشروق مدرستان و تم تسميتهم بالمَصرية اليابانية 1 و المصرية اليابانية 2، في حين أن باقي المدارس اليابانية تقع في أسيوط و المنيا و التجمع.

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وأضاف المصدر خلال التصريحات التي قام بها أن تلك ليست المدارس الوحيدة التي سيتم إنشائها على الطريقة اليابانية، ولكن من المقرر أن تقوم وزارة التعليم بتسليم دفعة ثانية في أكتوبر القادم بالتزامن مع نهاية الشهر، وتقع المدارس التابعة للدفعة الثانية في الشرقية في منطقة كفر صقر و في برج العرب هناك مدرستان تحت اسم المصرية اليابانية 1 و المصرية اليابانية 2 وكذلك هناك مدرسة تقع في الشيخ زويد.

ومن المقرر بعد الانتهاء من إجراءات التسليم وبدء العام الدراسي، أن تتسلم هيئة الرئاسة تقرير به كافة التفاصيل التي تتعلق بالمدارس اليابانية وأنظمة الأبنية فيها و التفاصيل التي تتعلق بطريقة إنشائها.

كما أعلن وزير التربية والتعليم، الدكتور “طارق شوقي” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها و التي تتعلق بالمدارس اليابانية، أن باب التقديم في تلك المدارس سوف يفتح منذ تاريخ 26 من سبتمبر الجاري، وأضاف أن تلك المدارس تقبل عملية التحويلات من المدارس الأخرى وذلك حتى الصف الثالث الإبتدائي وفقا للتصريحات التي قام بها، وأعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد بالنسبة لتلك المدارس والذي سيكون في أول أكتوبر القادم.

الجدير بالذكر أن فكرة المدارس اليابانية كان قد أعلنها الرئيس بعد الزيارة التي قام بها إلى اليابان، والتي أعجب خلالها بنظام التعليم هناك وإدخال الكثير من الأنشطة في المدارس، و لضمان حسن التطبيق من المقرر أن يتم انتداب مجموعة من المدرسين اليابان للعمل في المدارس.

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