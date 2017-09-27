“التربية” تعلن شروط الالتحاق في المدارس اليابانية وتبدأ في قبول طلبات التقديم

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تابع موقع مصر 365 تفاصيل افتتاح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب القبول للمدارس اليابانية البالغ عددها حوالي ثمان مدارس على مستوى جمهورية مصر العربية وذلك على الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم التعليم الفني http://ejsreg.emis.gov.eg/.

وصرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي أنه تم تحديد ثمان مدارس يابانية لدراج هذه المنظومة التعليمية الجديدة لبدء الدراسة بها في الخامس عشر من شهر أكتوبر القادم للعام الدراسي 2017/ 2018، ليتم اكمال جميع إجراءات قبول الطلاب المتقدمين للدراسة في المدارس اليابانية.

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وصدر قرار وزاري الذي ينظم عمل المدارس اليابانية في جمهورية مصر العربية حيث نص القرار في مادته الأولى على أن تسرى أحكام هذا القرار على المدارس المصرية اليابانية وتشمل المدارس القائمة “عربي/ لغات”، والمدارس التجريبية الأولية “عربي/ لغات” وكذلك المدارس الجديدة للغات فقط.

وأضاف القرار الوزاري أن العام الدراسي في تلك المدارس يبدأ في بداية الأحد الأول من شهر سبتمبر وتنتهي الدراسة في يوم الخميس الأخير من شهر يونيو من كل عام، باستثناء العام الدراسي الحالي 2017/ 2018، على أن تبدأ الخطة الدراسية في المدارس اليابانية المصرية في الأول من شهر سبتمبر وينتهي في يوم ثلاثين من شهر يونيو من كل عام.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد القبول والنقل في المدارس المصرية اليابانية وهي كالتالي: أن لا يقل سن الطفل في الأول من شهر أكتوبر عن أربع سنوات بالمستوى الأول أيضا الأطفال “KG1″، يتم قبول الطلاب في المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال على حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة من الأكبر سنا إلى الأقل بشرط ألا يقل سن الطالب عن أربع سنوات ولا يزيد عن خمس سنوات، ويتم قبول الطلاب في المستوى الثاني بمرحلة رياض الأطفال حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة من الأكبر سنا إلى الأصغر بشرط إلا يقل عن 5 سنوات ولا يزيد عن 6 سنوات، والأفضلية تكون لمن اجتاز المستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال، وسيتم قبول الطلاب في الصف الأول الابتدائي وفقا لترتيب المتقدمين للمدرسة من الأكبر سنا إلى الأقل من سن 6 سنوات وأقل من 7 سنوات والأفضلية لمن اجتاز مرحلة رياض الأطفال.

ومن شروط الالتحاق أيضا بالمدارس اليابانية الالتزام بالمربع السكنى لولي أمر الطفل، ولا يجوز استثناء السن الموضوع في البنود أثناء تنسيق المدارس المصرية اليابانية.

وتحصل مصروفات المدرسية الإضافية من تلاميذ المدارس اليابانية وفق للنظام المعمول في تلك المدارس طبقا للقرار الوزاري الذي يصدر كل عام، كما تحصل مصروفات الأنشطة اليابانية من تلاميذ المدارس الجديدة ما بين ألفين إلى أربعة جنيه مصري حيث تزيد بنسبة لا تقل عن 7% سنويا.

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