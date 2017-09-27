“التعاون الألماني” و”التربية” تنظمان مسابقة للتعليم الفني

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نظم قطاع التعليم الفني في إطار التعاون مع وكالة التعاون الألماني مسابقة لطلاب التعليم الفني في جمهورية مصر العربية ليتم اكتشاف مواهب ومهارات طلاب مراحل التعليم الفني في الدولة المصرية.

وتابع موقع مصر 365 فعاليات هذه المسابقة حيث أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي برعاية نائب وزير التعليم الفني الدكتور أحمد الجيوشي مسابقة ليتم اكتشاف مواهب طلاب التعليم الفني.

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صرحت مدير عام الإدارة العامة للتعليم الصناعي المهندسة انتصار جمعة على أهمية هذه المسابقة بالنسبة لجميع طلاب التعليم الفني حيث استهدفت المسابقة حوالي خمسة آلاف طالب في حوالي مائة مدرسة فنية في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية ذات التخصصات العلمية المختلفة.

وأضافت مدير عام الإدارة العامة للتعليم الصناعي أن مسابقة اكتشاف مواهب طلاب التعليم الفني سيتم إجرائها كمرحلة تجريبية في تخصص صناعة الملابس الجاهزة لأوائل الطالبات في مدرستين الأولى مدرسة باب الشعرية الصناعية بنات، والمدرسة الثانية هي مدرسة المرج الصناعية للبنات، بإجمالي عدد الطالبات المشاركات في المدرستين تكون حوالي اثنين وعشرين طالبة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتعليم الصناعي أن الجوائز التي ستقدم للطالبات الفائزات في مسابقة اكتشاف مواهب طلاب التعليم الفني ستكون للطالبات الثلاثة الأوائل وهي فرص تدريب للفائزات بالإضافة إلى ماكينات خياطة.

صرح مدير عام الإدارة العامة للتعليم الصناعي أنه بعد نجاح مسابقة اكتشاف مواهب طلاب التعليم الفني في تجربتها الأولى ستجري مسابقات أخرى على نوعيات وتخصصات تعليمية أخرى مختلفة لطلاب الصف الثالث على أن تجرى المسابقات في إجازة نصف العام الدراسي القادم.

أشار مدير عام الإدارة العامة للتعليم الصناعي أن مسابقة اكتشاف مواهب لطلاب التعليم الفني في مرحلتها الأولى ستجري يوم السبت الموافق الثلاثين من شهر سبتمبر الجاري لعام 2017 في مدرسة باب الشعرية الصناعية للبنات وذلك في إطار التعاون مع وكالة التعاون الألماني بالقاهرة، وتأتي هذا المسابقة في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الاهتمام بالطلاب المصريين في التعليم الفني والعمل على تحفيزهم وتشجيعهم ونشر ثقافة التعليم الفني في المجتمع المصري في الفترة القادمة.

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