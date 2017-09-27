“المحرصاوي” يلتقي طلاب الأزهر لتحقيق مبادرة تطوير الجامعة بآراء أبنائها

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عقد اليوم السادس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري الموافق الأربعاء رئيس جامعة الأزهر الدكتور “محمد المحرصاوى” لقاء مع عدد من قيادات جامعة الأزهر وطلابها، في إطار إطلاق مبادرة تطوير الجامعة بآراء أبنائها.

رصد موقع مصر 365 أحداث هذا اللقاء حيث أشار رئيس جامعة الأزهر “محمد المحرصاوي” أن اللقاء يهدف إلى السماح بتقديم أفكار ومقترحات الطلاب الأزهريين لتطوير دور الجامعة، في إطار المبادرة التي أطلقها رئيس الجامعة لتطويرها بأفكار قياداتها وأبنائها.

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وبدأت فعاليات اللقاء مع رئيس جامعة الأزهر بأداء تحية العلم والنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، وصرح رئيس جامعة الأزهر في لقاء طلاب الجامعة قائلا: “أن بعض أبناء جامعة الأزهر العاقين يقذفونه بالحجارة، ولا يدرون أنهم يسيئون إلى أنفسهم ولا يسيئون إلى الأزهر”.

كما أشار رئيس جامعة الأزهر إلى حرص الجامعة أن تبني على يد أبنائها المخلصين لها، وشدد على الطلاب إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي ينشرها البعض بدون أي وعي أو علم بتداعيات مثل هذه الشائعات.

والجدير بالذكر أن المركز الإعلامي التابع لجامعة الأزهر أوضح في منشور له أن الجامعة مستعدة لتقبل جميع الأفكار والآراء المقترحة الهادفة إلى تطوير الجامعة في مختلف المجالات، وهذا بناء على مبادرة أطلاقها محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر الشريف التي تنص على “تطوير جامعة الأزهر بأفكار أبنائها”.

وصرح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أن الجامعة ستتلقى اقتراحات الطلبة بشأن تطوير المنظومة التعليمية في جامعة الأزهر الشريف ليتم عرضها على المتخصصين لتنفيذ ما يمكن تطبيقه منها، حيث كلف رئيس جامعة الأزهر المركز الإعلامي بمهمة جمع جميع المقترحات والآراء والأفكار من الطلاب الخاصة بعملية تطوير الجامعة ليتم مناقشتها وتقيم هذه الأفكار وتطبيق المناسب منها للعمل على تطوير المنظومة التعليمية في جامعة الأزهر.

كما وجهت عميدة كلية التجارة الدكتورة “زهيرة عبدالحميد” الشكر إلى رئيس جامعة الأزهر وأعضاء هيئة التدريس العاملين في كلية التجارة وجميع الموظفين والطلاب على جهودهم المبذولة من أجل إظهار مكانة كلية التجارة بجامعة الأزهر الشريف وتميزها بطابع مميز أثناء تصنيف كلية التجارة من قبل الاتحاد الإفريقي للجامعات.

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