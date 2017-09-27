لماذا نعتبر المدارس اليابانية أفضل من غيرها؟

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أعلنت وزارة التربية والتعليم خلال الساعات الأولى من صباح اليوم عن فتحها باب التقديم الإلكتروني في المدارس المصرية اليابانية، واستمرارها خلال الفترة القادمة لحين الإعلان عن انتهاء المدة التي تم تحديدها من قبل الوزارة.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم في تصريحات سابقة تتعلق بالمدارس المصرية اليابانية، أن تلك المدارس تمتلك العديد من المميزات الإضافية والتي تجعلها أفضل من المدارس العادية.

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وكان من بين تلك المميزات المساحات الشاسعة التي بنت عليها تلك المدارس، حيث تصل مساحة المدرسة إلى 6000 متر مربع، وتتميز الفصول في المدارس ببابين تم تخصيص أحدهما للدخول وتخصيص الآخر للخروج، وكذلك سبورتان تم تخصيص واحدة للشرح و الأخرى لعرض الجدول.

كما لا يمكن أن يحتوي الفصل الواحد على أكثر من 40 طالب، هذا بجانب الاهتمام الكبير الذي يناله الطالب من خلال تخصيص دولاب له و أرفف لوضع أغراضه، هذا بالإضافة إلى الأنشطة الإضافية التي يمارسها الطلاب في تلك المدارس والتي من بينها “التُوكاتسو”.

الجدير بالذكر أن ممارسة العديد من الأنشطة تجعل اليوم الدراسي في تلك المدارس أطول من اليوم في المدارس العادية، بحيث ينهي الطلاب اليوم الدراسي في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا، وتأتي تلك الأنشطة لمساعدة الطلاب في تشكيل شخصية متكاملة.

كما أن النظام المتبع في المدرسة يكسب الطلاب الكثير من السلوكيات التي تتشكل منها الشخصية الناجحة والتي من بينها تحمل المسؤولية والنظام والنظافة والتعاطف والاستقلالية والالتزام والقدرة على حل المشكلات بالطريقة الصحيحة.

وقد أعلنت الوزارة خلال التصريحات أن عدد المحافظات المسموح لأبنائها بالتقديم في تلك المدارس هو 7 فقط، ومن بينها القاهرة والسويس والقاهرة الجديدة والإسكندرية والمنوفية وبني سويف وأسيوط والمنيا، وتحمل تلك المدارس اسم المدرسة المصرية اليابانية.

وقد جاءت فكرة تلك المدارس خلال الزيارة التي قام بها الرئيس السيسي إلى اليابان، والتي اطلع خلالها على نظام التعليم في اليابان و أعجب كثيرا بهذا النظام وقرر تطبيقه في مصر، و لحرص الوزارة على تطبيق النظام بالطريقة الصحيحة فقد قامت بانتِداب مدرسين يابانيين للقيام بالأنشطة.

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