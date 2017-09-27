“أحمد خيري” يصرح عن أماكن المدارس اليابانية المصرية الثمانية

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أعلنت اليوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الانتهاء من إجراءات إنشاء ثمان مدارس من فئة المدارس المصرية اليابانية ليتم إدراج المنظومة التعليمية الجديدة في البلاد ليتم بدء العام الدراسي 2017/ 2018 في بداية شهر أكتوبر الجاري.

وتابع موقع مصر 365 الشروط التي أقرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وخصوصا بعد فتح باب التقديم الإلكتروني للالتحاق بالمدارس اليابانية المصرية من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وكان من شروط الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية الالتزام بالمربع السكنى.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أحمد خيري إلى الإنتهاء من تجهيز ثمان مدارس مصرية يابانية ليتم بدء إجراءات العام الدراسي الجديد في اليوم العاشر من شهر أكتوبر القادم لعام 2017 الموافق يوم الثلاثاء ليتم استقبال أولياء الأمور، وذلك بناء على تقرير صادر من قبل لجنة متابعة إنشاء المدارس المصرية اليابانية، بالإضافة إلى تصريح مندوب “الهيئة الهندسة للقوات المسلحة”.

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وأشار أحمد خيري أن الثمان مدارس متواجدة في العديد من محافظات جمهورية مصر العربية وهي المدرسة المصرية اليابانية في فيصل بمحافظة السويس حيث تتضمن المدرسة 11 فصل لمرحلة التعليم الأساسي، والمدرسة المصرية اليابانية بالشروق القائمة في محافظة القاهرة وهي تتضمن 18 فصل دراسي في مرحلة التعليم الأساسي.

وأضاف أحمد خيري أن هناك مدرسة مصرية يابانية بالقاهرة الجديدة وتتبع أيضا محافظة القاهرة وتشمل على ثمانية وعشرين فصل لجميع المراحل التعليمية، وكذلك مدرسة مصرية يابانية ببرج العرب رقم 2 القائمة في محافظة الإسكندرية وتحتوي على أربعة عشر فصل لجميع المراحل التعليمية، وكذلك مدرسة مصرية يابانية بشبين الكوم تتبع محافظة المنوفية وهي مدرسة تعليم أساسي تحتوي على 11 فصل دراسي.

وأشار أحمد خيري أن هناك مدرسة مصرية يابانية ببني سويف الجديدة التابعة إلى محافظة بني سويف وهي مدرسة للتعليم الأساسي تحتوي على اثنين وعشرين فصل دراسي، وهناك مدرسة مصرية يابانية بأسيوط الجديدة التابعة لمحافظة أسيوط وبها أربعة عشر فصل لجميع المراحل التعليمية، وهناك مدرسة مصرية يابانية بالمنيا الجديدة التابعة لمحافظة المنيا وتحتوي على 11 فصل دراسي للتعليم الأساسي.

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