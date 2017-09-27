رئيس جامعة الأزهر يصدر قرار بإحالة المتسبب في إصدار بيانات خاطئة عن تنسيق القبول في الكليات إلى التحقيق

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أعلن رئيس جامعة الأزهر الدكتور “محمد المِحرصاوي” خلال الساعات القليلة الماضية عن القرار الخاص بإحالة من قام بتسريب معلومات خاطئة تتعلق بتنسيق القبول في كليات الأزهر إلى التحقيق.

وقد جاء هذا القرار نتيجة قيام أحد العاملين في الجامعة بتسريب مجموعة من المعلومات الخاطئة والتي تتعلق بالحدود الدنيا التي يتم وفقا لها القبول في كليات الأزهر المختلفة، الأمر الذي قد تسبب في العديد من المشكلات في الكليات المختلفة وغضب الكثير من الطلاب وكذلك الأهالي.

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الجدير بالذكر أن جامعة الأزهر قد قامت في يوم الخميس الماضي بإصدار بيان خاص بها، والذي تقوم خِلاله بتوضيح الحدود الدنيا التي قامت الجامعة بتعيينها للقبول في الكليات المختلفة، وقد جاء هذا البيان قبل أن تقوم الجامعة في اليوم التالي بإصدار بيان آخر يحتوى على قرارات جديدة تقوم على تغيير الحدود الدنيا للقبول في الكليات الأزهرية.

وأكمل رئيس جامعة الأزهر “المحرصاوي” خلال التصريحات التي قام بها والتي جاءت بعد الاجتماعات التي قام بها رئيس الجامعة مع الطلاب للاستماع إلى كافة المقترحات التي يمكن تقديمها من الشباب.

حيث أكد خلال التصريحات أن نظام التنسيق في جامعات الأزهر يختلف بشكل كبير عن النظام الذي يتبعه التنسيق في كافة الجامعات الأخرى، وخاصة بالنسبة لطلاب الدور الثاني.

وأكد خلال التصريحات أن السبب وراء الاختلاف الشاسع بين نظام التنسيق في الكليات الأزهرية وبين التنسيق في الكليات الأخرى يأتي في ظل الأعداد الكبيرة من طلاب الأزهر والتي تقوم بالتقديم للكليات في الدور الثاني، والتي أعلن أنها قد تكون مقاربة بشكل كبير لأعداد الطلاب التابعين للدُور الأول.

كما أضاف رئيس جامعة الأزهر خلال التصريحات التي قام بها، أن هناك العديد من الإختلافات التي تفرق بين كليات البنين و البنات وكذلك بين المجاميع التي يحصدها البنات و المجاميع التي يحصدها البنين، الأمر الذي ساهم في إحداث فروقات بين الحد الأدنى للقبول في كليات البنين و بين الحد الأدنى للقبول في كليات البنات والتي لا يمكن تَوحيدها وفقا لتصريحات.

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