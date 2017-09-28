6 حالات تعفى من دفع مصروفات الإقامة بالمدن الجامعية “تعرف عليها”

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تم إنشاء المدن الجامعية في عصر الملك فاروق حيث قام بوضع حجر الأساس لأول مدينة جامعية في الثاني عشر من شهر فبراير لعام 1949، ليتم إدراج المدن الجامعية والملاعب التي تصل مساحتها إلى حوالي ستة وأربعين فدان من أراضي الجامعة، وصدر أول تفكير في إنشاء مساكن للطلاب الدارسين في جامعة القاهرة من خلال لجنة الجامعة التي تشكلت في عام 1917، حيث أصدرت تقرير ليتم تنفيذ إقامة مدن جامعية لإقامة الطلاب، وقامت كلية الآداب التابعة إلى جامعة القاهرة باستئجار بيت للطالبات لقاء أجر زهيد في مقابل حصولهن على المأكل والمسكن ووسائل الراحة مثل التليفون والمكتبة، وتم تعيين مشرفة على شؤون الطالبات اللائي يقمن في هذا العقار.

وصدر مرسوم في الرابع من سبتمبر لعام 1945 يقتضي بإعادة نظام منشآت المدينة الجامعية، ثم استبدل هذا المرسوم بآخر في عام 1952 يقتضي بإنشاء مدن جامعية.

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ويستلزم الإقامة في المدن الجامعية دفع رسوم نظير الإقامة فيها وهناك 6 حالات تعفى من دفع رسوم الإقامة بالمدن الجامعية يعرضها موقع مصر 365، حيث أن هناك فئات لا تستطيع دفع مصروفات الإقامة في المدن الجامعية بسبب الظروف الاقتصادية التي تعيشها هذه الفئة وهي إذا كان والد الطالب الراغب في الإقامة في المدينة الجامعية متوفي ففي هذه الحالة يعفى هذا الطالب من دفع المصروفات.

وأيضا يعفي الطالب من دفع مصروفات الإقامة في المدن الجامعية في حالة طلاق الوالدين، وكذلك في حالة إذا كان الطالب الراغب في الإقامة في المدن الجامعية يعاني من إعاقة “ذوي الإعاقة”.

وكذلك يعفى الطالب من دفع مصروفات الإقامة في المدن الجامعية في حالة إذا كان الأب يبلغ من السن ستين عام أو أكثر أي أنه على المعاش وفي هذه الحالة بسبب الظروف الاقتصادية يعفى الطالب من دفع مصروفات المدن الجامعية.

وكذلك يعفى أيضا الطالب الراغب في الإقامة في المدن الجامعية في حالة إذا كان دخل والده بسيط إذا كان يعمل في القطاع الخاص أو القطاع العام مع تقديم بيان حالة يصدر من السجل المدني، كما يعفى أيضا من دفع رسوم الإقامة بالمدن الجامعية الطالب إذا كانوا من أبناء الشهداء سواء شهداء رجال القضاء أو شهداء الشرطة أو شهداء الجيش.

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