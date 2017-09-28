التعليم تنفي تراجعها عن قرار استبعاد مادتي الرسم والكمبيوتر من المجموع

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أعلنت وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الأخيرة عن القرار الخاص باستبعاد مادتي الحاسب الآلِى والرسم من المجموع، بينما انتشرت بعدها مجموعة من الأخبار عن قيام الوزارة بتجميد هذا القرار وإعادة الوضع كما هو بالنسبة لمادتي الكمبيوتر والرسم.

بينما أصدر مركز معلومات مجلس الوزراء اليوم تقرير خاص بهذه الأخبار التي انتشرت مؤخرا يفيد بأن المركز قد تواصل مع وزارة التربية والتعليم بشأن تلك المعلومات وذلك للتأكد من صحتها.

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وأضاف المركز أن الوزارة لم تقم بتجميد القرار وما زال جاري كما أعلنت عنه الوزارة و أن الأخبار المنتشرة خلال الفترة الأخيرة والتي تتعلق بتجميد القرار لا أساس لها من الصحة.

وأشار المركز خلال التصريحات التي قام بنشرها أن وزير التربية والتعليم الدكتور “طارق شوقي” قد أعلن عن هذا القرار بعد الموافقة التي حصل عليها من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وقد تم اعتبار هذا القرار قرار نهائي لا رجعة فيه.

ومن المقرر خلال الفترة القادمة أن تقوم الوزارة بتحسين أداء المعلمين في المدارس الابتدائية الدامجة وذلك من خلال البروتوكول الذي سيتم توقيعه و الذي سيكون مشترك بين جامعة القاهرة ومنظمة “اليونيسيف” وهي منظمة الأمم المتحدة للطفولة.

ويأتي هذا البروتوكول ضمن مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم من خلال التعاون مع منظمة اليونيسيف العالمية والتي تهدف من خلاله حماية الأطفال من الخروج من طريق التعليم والاتجاه إلى سوق العمل مبكرا.

كما أن جودة العملية التعليمية وتطبيقها على أفضل صورة وكذلك كافة الموضوعات التي تتعلق بعمليات الدمج التعليمي تأتي على رأس الأهداف التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها من خلال هذا التعاون.

هذا ضمن التصريحات الأخيرة التي تم نشرها و التي تتعلق بالأخبار المنتشرة خلال الفترة الأخيرة بخصوص تراجع وزارة التربية والتعليم عن القرار الذي قامت باتخَاذه والذي يتعلق باستبعاد مادتي الرسم والكمبيوتر من المجموع الكلي للسنوات الدراسية المختلفة، والتي أثبتت خطأ هذا القرار وأوضحت الإجراءات الأخيرة التي قامت بها الوزارة في سبيل تحسين العملية التعليمية.

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