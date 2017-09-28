“طلاب أحمد شوقي” يقفزون على مدرسة إعدادية للبنات ويتحرش بهن

Advertisements

هناك بعض السلوكيات السيئة التي يقوم بها بعض الطلاب تستوجب الردع من قبل المسؤولين عن العملية التعليمية حيث أنهم في البداية على مسئولين من المدرسة، كما أن شعار وزارة التربية والتعليم جعلت من التربية الاسم الأول لها ثم التعليم لتكون مهمة المسؤولين في المؤسسات التعليمية المختلفة في البداية هو التربية وتقويم سلوك الطلاب ليكون سوي قائم على العادات والتقاليد والقيم المجتمعية المفيدة.

رصد موقع مصر 365 حالة الاستياء التي يعاني منها الأهالي القاطنين في منطقة شبرا الخيمة، بسبب سلوك بعض الطلاب الغير لائق وعدم قدرة المعلمين التابعين لكلا المدرستين على ردع هؤلاء الطلاب.

Advertisements

حيث قام بعض الطلاب البنين التابعين إلى مدرسة أحمد شوقي بالقفز أعلى سور مدرسة مجاورة لهم وهي مدرسة للبنات وبالتحديد هي مدرسة النيل الإعدادية للبنات، حيث قفزوا من أعلى السور وقاموا بإلقاء الحجارة والطوب على الطالبات والتحرش بهم الالفاظ الغير لائقة على مرآي ومسمع من المارة عبر الشارع القائم بين المدرستين.

وقامت مديرية مدرسة الطالبات “مدرسة النيل الإعدادية بنات” بمحاولة ردع هؤلاء الطلاب إلا أنها تعرض أيضا إلى وابل من الألفاظ الغير لائقة من قبل الطلاب التابعين لمدرسة أحمد شوقي المجاورة لهم ولم تستطيع ايقافهم.

وصرح عضو لجنة المتابعة الشعبية بمنطقة شبرا الخيمة محسن نور أن الطالبات يتضررون بالمضايقات أو التحرش بهن من خلال الألفاظ الغير لائقة، وأضاف أن قفز طلاب مدرسة أحمد شوقي على سور مدرسة النيل الإعدادية للبنات وتعرض البنات للاعتداء اللفظي من قبل الطلاب هذا تصرف غير لائق ويتطلب ردع من قبل الإدارة التعليمية.

والجدير بالذكر أن الإدارة التعليمية لابد لها من التدخل لحل مثل هذه المشكلات من خلال المعلمين المتواجدين في المدارس والقيام بمحاسبة أي طالب يسيء التصرف أو يتلفظ بلفظ غير لائق أو خادش للحياء ليقوموا بتربية الطلاب من الناحية الأخلاقية تربية جيدة حيث يعد هذا من واجبات المدرسة قبل إعداد الطلاب من الناحية التعليمية وتعلمهم المعلومات العلمية فلابد لهم من تقويم سلوكيات الطلاب وتهيئتهم لمستقبل مليء بالسلوكيات الناجحة الإيجابية المحترمة التي تهدف إلى رفعة الجيل القادم وتسليحه قبل العلم بالأخلاق والقيم الحميدة.

أقرا المزيد بالصور والفيديو.. مظاهرات حاشدة من طلاب مدرسة الشهداء الثانوية رافضة لطلبات إدارة المدرسة