شروط القبول في مدارس النيل “رياض أطفال” 2018

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أعلنت مدارس النيل لرياض الأطفال عن مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في الطلاب المتقدمين للتقديم في تلك المدارس، وكان من بين الشروط التي أعلنت عنها المدارس الآتي:

يجب أن تكون الجنسية التي يحملها الطالب هي الجنسية المصرية. السن الذي تقوم تلك المدارس بقبوله يقع ما بين 4 سنوات إلى 4 سنوات و11 شهر و29 يوم، أي أنه لا يمكن قبول اي من الطلاب التي تقع أعمارهم خارج هذا النطاق. يجب أن تكون صحة الطالب البدنية والذهنية جيدة بحيث لا يكون الطالب المتقدم بحاجة إلى أي من برامج التعامل الخاصة والتي لا تقوم تلك المدارس بتقديمها للطلاب. يجب أن يكون أحد الأبوين على الأقل حاصل على مؤهل جامعي إن لم يكن الإثنين. إذا لم يكن لدى الطالب مكان في الأتوبيس الذي يقوم بتوصيل الطلاب أو المنطقة التي ينتمي إليها الطالب لا يمر بها الأتوبيس فإن ولي أمر الطالب هو من يتولى أمر إيصاله إلى المدرسة. يجب أن يقوم ولي أمر الطفل هو من يقوم بسحب طلب التقديم الذي يحمل الرقم المسلسل وختم المدرسة. في حالة ما إذا كان الطلب الذي تم سحبه لا يحمل ختم المدرسة أو غير مسلسل لا يتم الإعتراف به مطلقا. لقَبول الطالب، يجب أن ينجح في اختبارات القبول والتي تشمل السلوك والمظهر الشخصي والمعرفة والمهارات الرياضية والمعلومات العامة والتفكير والمهارات الحركية. يتم قبول الطلاب بناء على مجموع الدرجات وهي تشكل الأفضلية المطلقة. إذا ما تساوت درجات الطلاب المتقدمين، فإن الإدارة تقوم بالأفاضلة بينهم بالنسبة للسن بحيث يتم اختيار الأكبر سنا. تقوم المدرسة بالتواصل مع أولياء الأمور في حالة قبول الطلاب دون غيرهم. أثناء المقابلة الشخصية لابد من قيام الوصي أو ولي الأمر بالحضور إلى المقابلة مع الطفل. يخضع والدي الطالب إلى تقييم خلال المقابلة الشخصية المقرر اجرَائها و التي تشمل القناعات و المعلومات و السلوكيات التي قام من خلالها بتربية الطفل وكذلك طريقة التعامل مع الغير وخصوصا منظومة المدرسة. يجب أن يتم ولى الأمر إجراء التوقيع على جميع الإقرارات والتعهدات التي تطلبها المدرسة. يتم إجراء استبعاد الطفل نهائي من اختبارات القبول في حالة قيام ولي الأمر بتقديم معلومات خاطئة خلال عملية التقديم.

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