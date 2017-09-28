طلاب يعتدون بالضرب على “البرنس” وصمت من جامعة دمنهور حيال الواقعة

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تابع موقع مصر 365 أحداث واقعة تعدي طلاب كلية الآداب التابعة لجامعة دمنهور بالاعتداء على أحد زملائهم يسمى “مصطفى. ك. ش” المشهور بالبرنس، ظهر الأمر في البداية على أنها مشاجرة عادية بين طلاب مراهقين.

وترجع الواقعة إلى قيام مجموعة من الطلاب بالمشاجرة مع زميل لهم مشهور باسم “البرنس” وتطورت إلى الاعتداء عليه بالضرب وتدخل أفراد الأمن المتواجدين في الجامعة بفض هذه المشاجرة لمعرفة ما الأسباب التي أدت إليها.

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حيث تبين أن الطالب “مصطفى. ك. ش” المشهور بالبرنس يتمتع بشهرة كبيرة بين أوساط الطلاب في كلية الآداب التابعة لجامعة دمنهور، وتعود شهرة هذا الطلاب إلى صفحته على موقع التواصل الاجتماعي.

وتدخلت إدارة جامعة دمنهور في أحداث هذه الواقعة وتم تحويل جميع الطلاب المشاركين في المشاجرة إلى التحقيق لمعرفة جميع الأسباب، حيث أحال رئيس الجامعة الدكتور عبيد صالح الواقعة إلى عميد كلية الآداب ليجري التحقيق مع الطلاب بشأن الواقعة بعد تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورد الطالب المشهور بالبرنس مصرحا عبر صفحته على الفيس بوك قائلا: “أقسم بالله حقي هيجلي غصب عن أي حد وربنا، والأمن اللي في الكلية مش هيتسابوا، وبالنسبة للناس اللي ضربتني دي مش رجالة علشان كنت لوحدي، ودي مش إدارة دي فوضى، وأنا كلمت مدير الأمن وحقي هيجيلي وأنا وصلت الكلام ده للإعلام”، وكان هذا هو تصريح البرنس حيال الواقعة.

واليوم تكرر حادثة الاعتداء بالضرب على الطالب المشهور “بالبرنس” مرة أخرى، ليتدخل الأمن ويكون حاجز بين الطالب وبين الطالب ليتم إخراجه من الجامعة تحت إشراف الأمن الجامعي.

ويعزي عديد من الطلاب الاعتداء على الطالب البرنس بسبب عدة أسباب منهم من اتهموه بالشذوذ، ومنهم من اتهموه بنشر الرذيلة، ومنهم من اتهموه أيضا بالإلحاد بسبب نشر صور وهو برفقة مجموعة من الفتيات في أوضاع قالوا أنها مخلة بالآداب العامة.

وصرح مجموعة من الطلاب أن سبب الاعتداء على الطالب البرنس بسبب نشره لصور تسيء إلى طالب الجامعي، حيث يقوم بنشر مجموعة من صور الفتيات مما يخدش الحياء، ومنهم من صرح أنه ينشر صور توحي بازدراء الأديان، وإلى الوقت الراهن لم تصدر عن جامعة دمنهور أي قرار رسمي حيال الواقعة.

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