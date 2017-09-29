“عمر دوير” يقترح نسبة 10% للدراسة بمصروفات بالكليات العلمية الحكومية

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يلجأ العديد من الطلاب الحاصلين على شهادة التعليم الثانوية ولكن بمجموع أقل من التنسيق في الجامعات المصرية الحكومية إلى الجامعات الخاصة حيث يتم الإعلان عن تنسيق الجامعات الخاصة قبل الإعلان عن نتائج طلاب الثانوية العامة بفترة زمنية تصل إلى شهر تقريبا وذلك من قبل المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، حيث أن تنسيق كليات الطب في الكليات الخاصة يصل إلى 95% وكليات الهندسة نسبة 80%، على أن يقوم الطالب بدفع نفقات باهظة إلى الجامعات الخاصة من أجل الالتحاق بكليات طب وهندسة وصيدلة بسبب فرق في المجموع الكلي عن تنسيق الجامعات المصرية الحكومية، والذي قد يكون في بعض الأحوال واحدة في المئة أو نصف في المئة فقط على دخول مثل هذه الكليات التي تعد من كليات القمة فى الجامعات الحكومية.

وانتشرت في جمهورية مصر العربية في الفترة الأخيرة ظاهرة الجامعات الخاصة وخصوصا مع توفر عدد كبير من الطلاب للالتحاق بمثل هذه الكليات الخاصة التي تتكلف مبالغ كبيرة جداًّ قد لا يستطيع المواطن العادي أن يدخل أولاده مثل هذه النوعية من الكليات ويكون دخول الكليات الخاصة قاصر على طبقات معينة في المجتمع المصري.

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وتابع موقع مصر 365 اقتراح تم تقديمه من عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب المصري النائب عمر دوير حيث قدم مقترح إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب يتضمن المقترح تحديد نسبة تصل إلى عشرة في المئة فقط من الطلاب للالتحاق بالدراسة في كليات العلمية مثل كلية الهندسة وكلية الطب في الجامعات المصرية الحكومية مقابل دفع مصروفات نظير الالتحاق بهذه الكليات.

وأشار النائب عمر دوير أنه تقدم بمثل هذا المقترح بسبب عدم قبول الجامعات الخاصة التي انتشرت في جمهورية مصر العربية في الفترة الأخيرة لأعداد كبيرة جداَّ من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وهذا الأمر يجعل من الصعب دراسة هذه النوعية من الطلاب في الجامعات المصرية الحكومية وبالتالي لابد أن تقوم الدولة بتخصيص نسبة دراسة بمصاريف تعليمية لمثل هذه النوعية من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، على أن يكونوا تابعين إلى الجامعات المصرية الحكومية.

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