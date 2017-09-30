“التعليم العالي” تعلن عن شروط المنح التعليمية المقدمة من “كوريا الجنوبية”

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تابع موقع مصر 365 تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبدالغفار بشأن العلاقات الدولية التي تربط جمهورية مصر العربية بدولة كوريا الجنوبية، وخصوصا في مجالات التعاون الثقافي والعلمي والتعليمي.

وصرح خالد عبدالغفار إلى ضرورة الاستفادة من المنح التعليمية التي تقدمها العديد من الدول إلى جمهورية مصر العربية وخصوصا المنح الدراسية التي قامت تقدم من دولة كوريا الجنوبية للعمل على تعزيز التعاون التدريبي والعملي مع الباحثين المصريين.

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حيث تلقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقرير تم تقديمه من قبل مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشؤون الجامعات الدكتور حسام الملاحي يتضمن أن المركز الثقافي الكوري المقام في محافظة القاهرة قام بفتح باب التقدم للمنح الدراسية المقدمة من قبل كوريا الجنوبية عام 2018 وذلك لمرحلة البكالوريوس في جميع التخصصات العلمية.

وأوضح التقرير الصادر من قبل حسام الملاحي أن أخر موعد للتقدم للحصول على المنح التعليمية المقدمة من قبل كوريا الجنوبية هو يوم الثاني من شهر أكتوبر القادم عام 2017، على أن يتم تقديم جميع المستندات الرسمية التي طلبتها سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة كشرط من شروط الحصول على المنح التعليمية وهي إلا يزيد عمر الراغب في الحصول على المنحة التعليمية عن خمسة وعشرين سنة من تاريخ التقدم للحصول على المنحة، إلا يكون حاصل على جنسية كوريا الجنوبية، وكذلك من شروط الحصول على المنح الدراسية في كوريا الجنوبية أن يحصل الراغب في الحصول على المنحة التعليمية دورات تدريبية لتعليم اللغة الكورية لمدة تصل إلى سنة تقريبا في إحدى مؤسسات كوريا الجنوبية القائمة بالقرب من الجامعات كوريا الجنوبية، ويعفى من هذا الشرط من حصل على مستوى أعلى من الخامس في إجادة اللغة الكورية.

كما صرحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الإدارة المركزية للبعثات التعليمية لن تتحمل أي نفقات عن المنحة التعليمية الممنوحة من قبل كوريا الجنوبية.

كما التقى نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون البحث العلمي عصام خميس أن عدد كبير من طلاب جمهورية مصر العربية الدارسين في الفترة الحالية لدرجة الدكتوراه العلمية في الجامعات الروسية خلال مشاركة عصام خميس في المؤتمر الدولي المقام تحت مسمى “الدعم المعلوماتي للعلوم والتعليم، المقاييس العلمية والأرشيفية”.

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