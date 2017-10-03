“مدينة بورفؤاد الجامعية” تعاني من حالة إهمال وفوضى عارمة

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رصد موقع مصر 365 المشاكل التي تواجه طالبات في جامعة بورسعيد وبالتحديد الطالبات اللائي يقمن في المدينة الجامعية القائمة في بورفؤاد، حيث سادت حالة من الفوضى والإهمال والاستهتار بهؤلاء الفتيات حيث أن غرف المدينة الجامعية التي من المفترض أن تكون جاهزة على إقامة الطالبات بها، وخصوصا مع بداية العام الدراسي الحالي 2017/ 2018، مازالت يجرى بها العديد من أعمال الإنشاء والتشطيب.

وتقيم الفتيات في “مدينة بور فؤاد الجامعية” في غرف بها مؤن من اسمنت وجبس ورمل دون أن يتم الانتهاء من أعمال التشطيبات والتجهيزات في غرف المدينة الجامعية.

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وأعرب العديد من الطالبات عن حالة الاستياء والغضب وعدم الاستقرار والراحة التي يعانين منها في ظل عدم الانتهاء من أعمال التشطيب الجارية في المدينة الجامعية إلى الوقت الراهن كما أوضحت إحدى الطالبات اللائي يقمن في المدينة الجامعية ببورفؤاد قائلة “يتم تسكين الطالبات في هذه الغرف التي مازالت تحت التشطيب، بالإضافة إلى قيام الطالبات بحمل الرمل والمؤن الباقية من أعمال الصيانة خارج الغرف ليتم تنظيفها والإقامة بها”.

كما تقوم الطالبات المقيمات في “مدينة بور فؤاد الجامعية” لاستلام الغرف على أن يقمن هن بأعمال التنظيف اللازمة بعد التشطيب بإخراج ما تبقى من المؤن والمواد المستخدمة في أعمال التشطيب من خارج غرفهم، كما يتوجب على الطالبات المقيمات في المدينة الجامعية بمنطقة بورفؤاد أن يستأجرون عمال للمساعدة في أعمال رفع مستلزماتهم في غرف المدينة الجامعية من دواليب ومكاتب.

وأشارت طالبة أخرى عن مشكلة جديدة تواجههم في الإقامة “بمدينة بورفؤاد الجامعية” وهي أن الغرف التي يتم فيها تسكين الطالبات تتميز بأنها ذات مساحات ضيقة للغاية ليتم تسكين حوالي ثمان طالبات في الغرفة الواحدة، كما أوضحت أن أعمال النظافة المفترض توفيرها للطالبات غير متواجدة على الاطلاق في أدوار مبانى المدينة الجامعية، كما أن “دورات المياه” ممتلئة دائما بمياه الصرف ذات الروائح الكريهة دون أي أعمال نظافة وصيانة لها مما يشكل ضرر كبير على الطالبات أثناء إقامتهم في “مدينة بورفؤاد الجامعية”، كما لا توجد مراوح، وعلى الرغم من السماح لثمان طلبات على الإقامة في الغرفة الوحدة في المدينة يتم توفير ثلاث مقاعد فقط بثلاث مكاتب في الغرفة الواحدة.

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