عرض البيان الصادر حيال إقامة خطوبة في “جامعة طنطا” إلى “خالد عبدالغفار”

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تابع موقع مصر 365 أول تصريح لوزير التعليم العالي والبحث العلمي “خالد عبدالغفار” بشأن واقعة “جامعة طنطا”، حيث شدد الوزير على رؤساء الجامعات المصرية بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من قبل إدارة الجامعات لتحقيق قواعد الضبط والالتزام داخل جميع الجامعات، وعدم السماح بأي تجاوزات من أي نوع، أو الخروج عن الأعراف الجامعية.

وقدم القائم بعمل جامعة طنطا “الدكتور إبراهيم سالم” تقرير مفصل إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي “خالد عبدالغفار” حول إقامة حفل خطوبة داخل الحرم الجامعي بطنطا، وتم تناول التقرير جميع الإجراءات القانونية التي قامت جامعة طنطا باتخاذها حيال الواقعة.

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وصرحت جامعة طنطا في بيان صادر عنها جاء فيه ما يلي: “رداً على ما تم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة إقامة حفل خطوبة داخل الحرم الجامعي بطنطا، حيث أكدت جامعة طنطا على قيام طالب بكلية الحقوق التابعة لجامعة طنطا بالاتفاق مع إخصائي الأمن العامل في كلية الحقوق، والذي أعطاه الإذن بإقامة حفل خطوبة دون علم مدير أمن كلية الحقوق بجامعة طنطا على الرغم من تواجد مدير أمن كلية الحقوق داخل الجامعة، وعليه فقد قام طالب بالفرقة الرابعة بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنوفية، وطالب من الفرقة الثالثة انتساب بكلية الحقوق بجامعة طنطا بإقامة حفل الخطوبة، والقيام بأفعال تناقض العراف والتقاليد الجامعية”.

وأوضح البيان الصادر عن جامعة طنطا ما يلي: “قام الدكتور إبراهيم سالم القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، بإحالة الموضوع إلى التحقيق، وبناء عليه تم إصدار قرار بوقف أخصائي الأمن احتياطياً لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر لحين انتهاء التحقيقات معه فيما نسب إليه في الواقعة المذكورة، طبقا لنص القرار الصادر برقم 2539 وبتاريخ الثالث من شهر أكتوبر لعام 2017 كما قام بالموافقة على ما انتهت إليه مذكرة الأدارة القانونية التابعة لكلية الحقوق من إحالة جميع الطلاب المشاركين في الحفل إلى مجلس تأديب الطلاب في كلية الحقوق مع إرسال صورة من أوراق التحقيق الخاصة بالطالب مناع محمد السعدني إلى السيد الأستاذ الدكتور رئيس جامعة المنوفية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، حيث أن الطالب سالف الذكر من طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنوفية، ولا ولاية لجامعة طنطا عليه”.

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