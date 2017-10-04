“كلية الآداب بالمنوفية” تدرج ميكنة جديدة لدفع النفقات الجامعية

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تابع موقع مصر 365 إدراج كلية الآداب التابعة إلى جامعة المنوفية ميكنة جديد للعمل في الكلية، على أن يتم دفع المصروفات الجامعية بطريقة آلية دون التعامل مع الموظفين العاملين في الكلية في إطار التسهيل على الطلاب وتوفير الزحام ووقت ومجهود الطلاب بالإضافة إلى تخفيف الأعباء عن كاهل إدارة الكلية.

صرحت وكيل كلية الآداب لشؤون التعليم والطلاب بجامعة المنوفية الدكتورة “حسناء محجوب” إن جميع أقسام “كلية الآداب” بالإضافة إلى الشؤون الإدارية في كلية الآداب التابعة إلى جامعة المنوفية تشهد إدراج آلية جديدة إلكترونية للعمل على ادراج ميكنة متطورة في التعامل بين إدارة الكلية والطلاب الجامعيين.

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وأوضحت الدكتورة “حسناء محجوب” أن الميكنة الجديدة التي تم إدراجها في كلية الآداب جامعة المنوفية، للعمل على إنهاء معاملات جميع الطلاب بطريقة آلية وإلكترونية بعيد عن التعامل مع الموظفين العاملين في جامعة المنوفية.

وأوضحت حسناء محجوب أن الميكنة الجديدة ستعمل على تسهيل التعاملات على جميع طلاب كلية الآداب بجامعة المنوفية، وذلك لأن دفع النفقات الدراسية سيتم من خلال البنوك المصرية بطريقة آلية، حيث سيتم إدراج هذه الميكنة الجديدة للعمل على تسهيل معاملات الطلاب.

وأشارت حسناء محجوب أنه تم الانتهاء من “رقمنة الأقسام” كما تم حفظ كافة البيانات الإدارية والسجلات في كلية الآداب جامعة المنوفية بطريقة آلية إلكترونية تسهل على الجميع الطلاب وإدارة كلية الآداب، كما أوضحت أن كلية الآداب جامعة المنوفية قامت بتدشين قاعدة للبيانات الإلكترونية في جميع التعاملات الخاصة بكلية الآداب جامعة المنوفية.

والجدير بالذكر أن إدراج آلية إلكترونية تعمل على تسهيل جميع التعاملات وتعد كلية الآداب جامعة المنوفية هي أول كلية تعمل على إدراج ميكنة جديدة للتعامل الإلكتروني في مجال دفع النفقات الإلكترونية حيث سيتم دفع النفقات الدراسية الجامعية من خلال البنوك المصرية.

جامعة المنوفية هي إحدى الجامعات الإقليمية التابعة إلى جمهورية مصر العربية التي تم إقامتها بعام 1976 من أجل تقديم خدمات التعليم الجامعي في مصر، واكتسبت جامعة المنوفية شهرة واسعة، حيث بدأت الحياة الجامعية في المنوفية بإدراج أربع كليات وهي “كلية الزراعة، وكلية التربية، وكلية الهندسة الإلكترونية، وكلية الهندسة” وتم بعدها التوسع في إقامة العديد من الكليات التابعة لجامعة المنوفية حتى صارت تضم الجامعة حوالي 9560 طالبة وطالب، وحوالي مائتين وأربعة عشر عضو في هيئة التدريس، وحوالي ثلاثمائة واثنين وسبعين هيئة معاونة بالجامعة.

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