“الوزراء” يعدل مدة الدراسة في كلية الطب ويدرج سنتان للتدريب الإكلينيكي

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تابع موقع مصر 365 موافقة مجلس الوزراء المصري على تعديل شروط الحصول على “بكالوريوس الطب” ومزاولة مهنة الطب في جمهورية مصر العربية، لتصبح مدة الدراسة خمس سنوات وسنتان للتدريب الإكلينيكي.

كما وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة رقم 154 من لائحة “قانون تنظيم الجامعات التنفيذية في القانون لسنة 1972 برقم 49″حيث تم تحديد سنوات مدة الدراسة في كلية الطب ليتم الحصول على بكالوريوس “الطب والجراحة” لتصبح خمس سنوات فقط وتعتمد على الساعات أو النقاط المتعددة.

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ومن الشروط التي وافق عليها مجلس الوزراء للحصول على بكالوريوس الطب في النظام الجديد لدراسة الطب، سيتم تحديد عامين تعقب للحصول على شهادة بكالوريوس “الطب والجراحة”، على أن يمارس طالب كلية الطب “التدريب الإكلينيكي” ليتم بعد ذلك عقد امتحان عام ليكون شرط اجتياز هذا الامتحان الحصول على حق مزاولة مهنة الطب والجراحة في جمهورية مصر العربية، كما تتولى عقد الاختبار هيئة التدريب الإلزامي والتي صدر بحقها قرار وزارة لسنة 2016 برقم 210.

وأعلن مجلس الوزراء المصري أن الهدف من التعديلات الجديدة التي تم إدراجها على نظام تعليم الطب ومزاولة مهنة الجراحة والطب بما يتضمن تمكين كوادر مؤهلة لمزاولة مهنة الطب، ليتم مواكبة “التطور العلمي الجديد”، حيث كان للحصول على شهادة بكالوريوس الطب والجراحة ست سنوات دراسة وسنة امتياز لخريج كليات الطب الجامعية ليتم تخفيض سنوات الدراسة إلى خمس سنوات فقط.

والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء المصري وافق اليوم الرابع من شهر أكتوبر لعام 2017 مشروع قرار تعديل نص المادة رقم 154 لقانون تنظيم الجامعات المصرية الصادر في عام 1972 برقم 49، والخاص بمدة الدراسة لتصبح خمسة سنوات بدل من ست سنوات دراسة وسنة امتياز، كما سيعقب الخمس سنوات مدة سنتين تأسيسيتين لإجراء تدريب إكلينيكي ليتم إجراء امتحان لطالب كلية الطب بعدها ويكون شرط اجتياز الطالب هذا الاختبار ليسمح له بمزاولة مهنة الطب في الدولة المصرية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة المصرية للإعداد الجيد لجميع الكوادر البشرية والعمل على تطوير منظومة التعليم في جمهورية مصر العربية وخصوصا المنظومة التعليمية في الكليات الطبية المختلفة القائمة على مستوى الدولة المصرية.

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