“محمد خيري” تعلن مدة دراسة “بكالوريوس الطب” تغيير أساسي لمناهج متعددة

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تابع موقع مصر 365 تعليق الدكتور “محمد خير عبدالدايم” على موافقة مجلس الوزراء المصري على تعديل مدة الدراسة في كليات الطب لتكون 5 سنوات بالإضافة إلى سنتين تدريب إكلينيكي يحصل الطبيب على الموافقة على مزاولة مهنة الطب.

وصرح نقيب الأطباء السابق “محمد خيري عبدالدايم” إن قرار تعديل مدرسة الدراسة للحصول بكالوريوس الطب والجراحة يعتبر جزء من “منظومة المجلس الأعلى للجامعات المصرية” ليتم إدراج تغيير شامل على المناهج المتعددة.

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وصرح “محمد خيري عبدالدايم” أن قرار تعديل المدة الدراسية في كليات الطب ليتكون هناك تكامل في البرامج التعليمية، لعدم وجود أي تكرار في المناهج الدراسية، والعمل على ربط الدراسة الطبيبة النظرية بالدراسة الإكلينيكية بما ينتج عنه قصر المدة الدراسية.

وأشار “محمد خيري عبدالدايم” أن الدراسة لمدة خمس سنوات فقط في كليات الطب بالإضافة إلى سنتان للتدريب الإكلينيكي ستكون كافية لطالب كلية الطب لتلقي العلم المطلوب من الناحية النظرية.

وأوضح خيري محمد عبدالدايم أن نظام دراسة الخمس سنوات جعلت طالب الطب يتساوى من طالب الصيدلة من حيث سنوات الدراسة حيث أن زيادة مدة دراسة الطبيب كانت تجعل الطبيب يحصل على أجر من أجر الصيدلي، وأشار أنه بعد تساوي مدة الدراسة بين كل من طالب الطب وطالب الصيدلية فعليها أن يكون الأجر مساوي لكليهما أو زيادة أجر الصيدلي.

والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء المصري وافق على تعديل شروط الحصول على “بكالوريوس الطب” ومزاولة مهنة الطب في جمهورية مصر العربية، لتصبح مدة الدراسة خمس سنوات وسنتان للتدريب الإكلينيكي، ليتم تعديل المادة رقم 154 من لائحة “قانون تنظيم الجامعات التنفيذية في القانون لسنة 1972 برقم 49″، ومن شروط موافقة مجلس الوزراء أيضا للحصول على “بكالوريوس الطب” في النظام الجديد لدراسة الطب عامين تعقب الحصول على شهادة بكالوريوس “الطب والجراحة”، ولا يسمح لطالب كلية الطب بالحصول على حق مزاولة مهنة الطب إلا بعد اجتياز امتحان من قبل هيئة التدريب الإلزامي والتي صدر بحقها قرار وزارة لسنة 2016 برقم 210، والهدف من التعديلات الجديدة التي تم إدراجها على نظام تعليم الطب ومزاولة مهنة “الجراحة والطب” بما يتضمن تمكين كوادر مؤهلة لمزاولة مهنة الطب.

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