التربية والتعليم تعلن عن جدول مواعيد امتحانات واجازات العام الدراسي الحالي

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قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فى إطار استعداداتها للعام الدراسي الحالي والذي قد بدأ منذ أيام قليلة بتحديد مواعيد بدء امتحانات الترم الأول بالإضافة إلى تحديد مواعيد امتحانات الترم الثانى لهذا العام، كما ورد أن الوزارة قد قامت بالكشف عن مواعيد الإجازات الرسمية المقررة للطلاب والمعلمين والعاملين على ذمة الوزارة للعام الدراسي الحالي 2017 / 2018 .

ورد أن وزارة التربية والتعليم فى مصر بوضع خريطة زمنية للعام الدراسي الجديد وقد تم اعتمادها رسميًا من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وتم الكشف عنها للطلاب وأولياء الأمور والعاملين بالدولة والمهتمين بهذا الصدد.

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جاء عن خطة الوزارة وتحديدها للأجازات الرسمية المتوقعة هذا العام أنها كالتالي:

ورد أنه سوف تبدأ امتحانات الترم الأول هذا العام وتحديدًا إلى صفوف النقل سواء بالمرحلة الإبتدائية أو الخاصة بالمرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية بالإضافة إلى بدء امتحانات الشهادة الإعدادية فى يوم 30 من شهر ديسمبر القادم لعام 2017. بينما من جهة اخرى، قد ورد أنه سوف تبدأ امتحانات الترم الثاني لكلاً من صفوف النقل سواء الابتدائية أو الخاصة بالمرحلة الإعداداية أو المرحلة الثانوية بالإضافة ايضًا إلى امتحانات الشهادة الإعداداية بداية من يوم 5 من شهر مايو لعام 2018. وعن أخبار امتحانات أخر العام التي قد حددتها الوزارة هذا العام والمتعلقة بالدبلومات الفنية فقد ورد أنها سوف تبدأ يوم 19 من شهر مايو 2018. ما فيما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة قد ورد أنها سوف تبدأ فى يوم 2 من شهر يونيو لعام 2018.

وعن الإجازات الرسمية المقررة خلال العام الدراسي الحالي والتي قد كشفت عنها وزارة التربية والتعليم مؤخرًا بعد اعتمادها فقد جاءت كالتالي:

ورد أن يوم الإثنين الموافق يوم 7 من شهر يناير لعام 2018 سوف يكون إجازة رسمية بسبب إجازة عيد ميلاد للشرقيين. بالنسبة إلى يوم الخميس الموافق 25 من شهر يناير 2018 سوف يكون إجازة رسمية بسبب ثورة 25 يناير. وعن يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر مايو لعام 2018 فهو إجازة بسبب عيد العمال.

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