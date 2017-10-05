أخر أخبار مسابقة الـ30 ألف معلم.. التربية والتعليم تعلن عن بشرى سارة للمعلمين المساعدين

Advertisements

ورد إلينا أنه قد استجابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤخرًا على الطلب المقدم من قبل عدد 7 آلاف معلم مساعد، حيث جاء أن المعلمون قد كانوا يعانون فى الفترة الماضية من عدم انتهائهم رسميا من شرط الوزارة الخاص بمحو الأمية.

جاء أنه قد أصدر السيد الوزير مؤخرًا الكتاب الدوري الذي يحمل رقم “26” لسنة 2017، والذي بدوره يتضمن موافقة خاصة من قبل مجلس الأكاديمية المهنية التابعة إلى المعلمين، حيث ورد فى فحواه أنه قد تقرر أن يتم طرح عدد من البدائل المتعلقة بشأن أحد شروط التعاقد والتي تخص المسابقة الخاصة بعملية تعيين عدد 30 ألف معلم أخصائى مساعد.

Advertisements

جاء من خلال الكتاب الدوري المطروح أنه يجب الانتهاء فعليا من أمية عدد 10 أو 5 مواطنين على أن يتم اختيارهم وفقًا إلى النطاق الجغرافي الذي قد سبق وتم التوزيع عليه، وذلك من أجل أن يتم منح شهادة الصلاحية رسميا من قبل الأكاديمية المهنية الخاصة بالمعلمين، والتي من ضمنها اجتياز المعلمون للبرنامج الخاص بالمعلمين أولًا.

جدير بالذكر أن الأكاديمية المهنية للمعلمين قد بدأت على أرض الواقع في تسجيل البيانات الخاصة بالمعلمين المرشحين فى هذه المسابقة من أجل أن يتم تعيينهم ضمن فعاليات مسابقة تعيين 30 ألف معلم أخصائي مساعد وتحديدًا يتم تسجيل المعلمون الذين لم ينتهوا من شرط الوزارة والذي يتعلق بشأن محو أمية عدد 10 أو 5 من المواطنين الموجودين على الأراضي المصرية والذين اشترط أن يكونوا وفقًا إلى النطاق الجغرافي الذي سبق وتم التوزيع عليه من قبل الوزارة.

أكدت عدد من المصادر أنه يرجي من المعلمون المعنيون بهذا القرار فى برنامج المعلمون أولًا أن يقوموا بالتسجيل عبر الرابط التالى:www.teachersfirstegypt.com، حيث يقوم المعلمون الذين لديهم استعداد في تسديد قيمة التكاليف المقررة من قبل الوزارة حيث يتم تسديدها على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

جاء هذا القرار الرسمي في إطار رغبة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقي فى مساعدة المعلمين والقضاء على مشاكلهم وتيسير العمل والإجراءات في مسابقة الـ 30 ألف معلم.

اقرأ ايضًا.. التربية والتعليم تعلن عن جدول مواعيد امتحانات واجازات العام الدراسي الحالي