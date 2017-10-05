“المهن التعليمية” تعلن عن زيادة “القرض الحسن” إلى 15 ألف جنيه لعام 2018

Advertisements

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أصدرها اليوم مكتب “نقابة المهن التعليمية” بعدما تم بحث جميع المشكلات الفنية التي تواجه أعضاء النقابة أثناء صرف “المعاشات”.

تم عقد اجتماع هيئة مكتب “نقابة المهن التعليمية” في مقر النقابة حيث ترأس الاجتماع نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب “خلف الزناتي” ليتم بحث جميع المشكلات من الناحية الفنية التي تواجه أعضاء هيئة “نقابة المهن التعليمية” وذلك أثناء صرف المعاشات، حيث قامت “نقابة المهن التعليمية” بالتعاون مع البنك المختص بصرف معاشات “نقابة المهن التعليمية” لتجاوز العقبات والمشاكل الفنية لضمان عدم تكرارها في الوقت القادم ليمكن جميع العاملين في المهن التعليمية من صرف “المعاشات” دون الوقوع في أي مشاكل.

Advertisements

كما قررت “نقابة المهن التعليمية” العمل على طرح “كراسات شروط” خاصة بتأجير الكافيتريات والأندية الصيفية القائمة في منطقة “رأس البر”، حيث قررت “نقابة المهن التعليمية” الإعلان عن تأخير الأندية والكافيتريات في الصحف والجرائد الرسمية، وذلك بعد الحصول على موافقة إجراءات التجهيزات وأعمال الصيانة اللازمة على عمارات ميامى المصيفية القائمة في منطقة “الإسكندرية” استعدادا للصيف القادم.

وعقب عقد اجتماع “نقابة المهن التعليمية” والعمل على مناقشة الجدول المدرج على أعمالها، قام مجموعة من المعلمين بطرح تساؤلات إلى وكيل أول “نقابة المهن التعليمية” إبراهيم شاهين حول “قرض صندوق الزمالة”.

وأجاب إبراهيم شاهين عن تساؤلات المعلمين بخصوص “قرض صندوق الزمالة” حيث أوضح عن زيادة قرض صندوق الزمالة من خمسة ألف جنيه مصري إلى عشرة ألف جنيه مصري ليتم صرفها إلى جميع الفئات العمرية للمعلمين سواء كانوا شباب أو كبار سن وذلك دون إدراج أي فوائد على قيمة القرض، وأشار أن سداد قيمة القرض تصل إلى شهر للشباب، وستة وثلاثين شهر لكبار المعلمين.

كما أوضح إبراهيم شاهين أن هيئة مكتب “نقابة المهن التعليمية” تقوم في الوقت الراهن بدراسة إمكانية زيادة “القرض الحسن” إلى خمسة عشر ألف جنيه مصري وذلك اعتباراً من العام القادم 2018، وأضاف أن هذه القروض التابعة “لنقابة المهن التعليمية” يتم توزيعها على جميع اللجان الفرعية بالإضافة على النقابات الفرعية تبعا لعدد المعلمين في كل من اللجان والنقابات الفرعية.

أقرا المزيد للمعلمين والمعلمات : بالتفاصيل احصل الان على قرض بدون فوائد من نقابة المعلمين الاوارق المطلوبة وطريقة التقديم