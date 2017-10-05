صرف إعانات للطلاب المصابين ببعض الأمراض.. تعرف علي هذه الفئات

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قامت الإدارة العامة للتأمين على الطلبة التابعة التابعة إلى وزارة التربية والتعليم، بالكشف عن خطتها الحالية من أجل دعم وتطوير الخدمة التأمينية التي من المقرر أن يتم تقديمها للطلاب، حيث ورد أن الخطة الجديدة من المقرر أن يتم العمل بها بداية من العام الدراسي الحالي وأنها سوف تستمر حتى نهاية العام الدراسى 2020/2021.

جاء في تصريحات الإدارة العامة للتأمين أنه من المقرر أن يتم صرف إعانات إلى الطلاب المصابين ببعض الأمراض والذين لديهم بعض الجراحات، حيث ورد في البيان أن هذه الإعانات سوف تقدم إلى الطلاب مرضى جراحات القلب والفيروسات الكبدية والقسطرة.

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جدير بالذكر أنه قد استهدفت وزارة التربية والتعليم في خطتها الجديدة مساعدة عدد من الطلاب أصحاب بعض الأمراض القوية والمستعصية والتي تحمل تكلفة عالية في فترة العلاج منها، وأنه لكي يتم تنفيذ هذه الخطة الجديدة قد تم العمل علي التنسيق مع المديريات بالإضافة إلى الخدمات المركزية التابعة إلى الوزارة، كما أنه قد تم العمل علي تحديد أولوية هذه الحالات التى تقدم لها مثل هذه الخدمات والمساعدات العاجلة بالإضافة إلى احتساب التكلفة التقديرية لها.

ورد أن الإدارة المركزية قد أوضحت فى خطتها الحالية والتي تقرر ن يتم الكشف عنها أنه سوف يتم استهداف عدد ثلاث أنشطة مختلفة من أجل أن يتم دعمها، وأنه قد وقع الإختيار علي دعم الطلاب المصابين ببعض الامراض ولديهم جراحات خاصة بالقلب المفتوح أو لديهم عمليات قسطرة القلب بالإضافة إلى أنه تقرر أن يتم دعم تحاليل أبحاث الدم.

من جهة أخرى قد أوضحت الوزارة فى تصريحاتها إلى أنه بالنسبة للعام الدراسى الماضى 2016، 2017، قد شملت عمليات الدعم الطلاب الذين كان لديهم عمليات القلب المفتوح وعمليات القسطرة بالإضافة إلى أبحاث الدم بنصر النوبة، كما ورد أنه قد تضمنت الخدمة في العام الدراسي الحالي 2017/2018 عدد من المناطق والمحافظات والتي من ضمنها محافظة البحر الأحمر حيث تم تقديمها من خلال مركز تقديم الخدمات الموجود في حلايب وشلاتين حيث ورد أنه قد شملت هذه الخدمة التأمينية عدد من جراحات أورام سرطان الأطفال بالإضافة إلى أنها ضمت إعانات علاج لعدد من الأمراض المزمنة بجانب إعانات حوادث الطرق ايضًا.

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