التربية والتعليم تعلن عن بدء أكبر حركة ترقية في تاريخ الوزارة

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قام المدير في الاكاديمية المهنية الخاصة بالمعلمين المصريين الدكتور صلاح بالإعلان في تصريح رسمي له ، عن أن بدء التدريبات الخاصة بالترقي إلى الوظائف المطروحة لأجل المعلمين وذلك من أجل العام الدراسي 2018\2017، سوف تبدأ اعتبارا من صباح يوم غد السبت الموافق ٧ من أكتوبر لعام 2017، وسوف تتم هذه التدريبات في كل المحافظات على مستوى الجمهورية، وسيتم إجراؤها في حوالي 300 معمل سيتم اتصاله بشبكة الإنترنت، وذلك من اجل التدريب على البرنامج الخاص بالترقي والذي يدعى “بنك المعرفة ، بحوث الفعل”.

ومن جهة اخرى قد قام مدير الإدارة العامة من اجل صلاحية الترقي الدكتور حسن عبدالباسط الجاويش، بالتأكيد خلال سياق متصل بأن عدد المعلمين المستهدفين الذين يعملون في وزارة التربية والتعليم المصرية لكي يتم لهم الترقي خلال هذا العام حوالي اثنان وخمسون ألف معلم ومعلمة، وقد وضح قائلا خلال تصريح رسمي له إن هذه تعد أكبر حركة تمت من أجل ترقية المعلمين فى تاريخ الوزارة المصرية للتربية والتعليم والتعليم الفنى، وصرح أيضا بأن هذه المرة ستكون المرة الأولى التي سوف تقوم جهة مختلفة غير الأكاديمية المهنية الخاصة بالمعلمين بعقد الاختبارات على شبكة الانترنت للمعلمين وذلك سوف يتم فى نهاية الدورات التدريبية.

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والجدير بالذكر ان ذلك الامر جاء في إطار التوجيهات التي قام بتوجيهها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في جمهورية مصر العربية الدكتور طارق شوقي، حيث قد قرر الدكتور طارق شوقي ان يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل ضمان سرعة اﻻنتهاء من الإجراءات المطلوبة لكي يتم ترقية المعلمين.

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ويذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قام بالتصريح رسميا أكثر من مرة عن مدى أهمية دور المدرسة في المؤسسة التعليمية، حيث قال انه يجب ان يتم تطوير المعلمين لكي يتم تطوير التعليم، ولذلك تقوم الوزارة بتوفير عدد من برامج تنمية المهارة للمعلمين، مثل برنامج “المعلمون اولا”، حيث يتم الحرص على الارتقاء بمهاراتهم التعلمية وقدرتهم في عدد من السياسات الواضحة لوزارة التربية والتعليم، حيث ان المعلمين هم الأمل في تربية مستقبل مشرق لمصر.