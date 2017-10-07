وزير التعليم يؤكد أنه لا مفر من إلغاء شهادة الثانوية العامة

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شارك السيد الدكتور طارق شوقي والذي يعمل فى منصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال أداء فعاليات مؤتمر التعليم الإبداعي “Education”، والذي أقيم في جامعة النيل بمدينة السادس من أكتوبر، والذي حضره رئيس الجامعة والعديد من المهتمين بالعملية التعليمية بتقديم أخر تطورات العملية التعليمية المقررة من قبل الوزارة بمختلف المحافظات.

وعن تصريحات السيد وزير التربية والتعليم والمتعلقة بشأن شهادة الثانوية العامة قام الدكتور شوقى بالتأكيد على أنه لا مفر في الفترة القادمة من إلغاء شهادة الثانوية العامة، كما أكد على أن شهر سبتمبر القادم 2018 من المقرر طبقًا لخطة الوزارة أن يشهد نظام جديد ومختلف بشكل كبير عن النظام الحالي القائم حاليا، والذي يعد اساسه التقييم من خلال الامتحان في آخر العام بالإضافة إلى السعي إلى الحفظ والتلقين في عدد من المواد الدراسية المقررة عليه.

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أشار وزير التربية والتعليم إلى أننا في الفترة الحالية نعمل على معالجة كافة أنواع المشاكل الموجودة في كل الاتجاهات العلمية المتعلقة بالمرحلة التعليمية، كما ورد أنه نحتاج مشاركة المجتمع بشكل عام فى الفكر الجديد التي تسعى إليه الوزارة، حيث أكد على وجود خطة طموحة لأبنائنا الطلاب أوشكت على الإنتهاء من كافة جوانبها لكي تتمكن الوزارة من تحقيق الحلم خلال شهر سبتمبر 2018.

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من جهة أخرى، وجه الدكتور شوقى دعوة خاصة الى السادة أصحاب دور النشر والتوزيع والمهتمين بالكتب الخارجية في مصر بأن يصبوا اهتماماتهم في الفترة القادمة على الكتب التى تعتمد بشكل كبير على الفكر، كما طلب منهم أن يهتموا بالمادة بشكل جديد ويتم التركيز على ذلك وعدم السعي إلى مساعدة الطالب لكي يقوم بأداء الفهم من أجل الامتحان فقط.

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أشار الوزير في تصريحاته ايضًا إلى أننا في الفترة الحالية نسعى بكل قوتنا إلى تطوير الجيل الحالي والتفكير بالجيل القادم، عن طريق التعاون وتنسيق العمل بين جميع الجهات من أجل تحقيق الهدف الأكبر وهو صالح الطلاب، كما أكد على أن القيادة السياسية تدعم هذا الهدف بكل قوتها من أجل مصلحة الطلاب والمواطنين.