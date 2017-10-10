لكل معلم مصري تعرف على خطوات التسجيل في “بنك المعرفة”

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يعتزم “الأكاديمية المهنية للمعلمين” بالقيام بتدريب المعلمين على الاستخدام بالإضافة إلى الاستفادة من مشروع “بنك المعرفة المصري”، حيث تم إطلاق مشروع “بنك المعرفة” من قبل رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي وذلك خلال احتفالية “يوم الشباب المصري” التي أقيمت في “دار الأوبرا المصرية” في عام 2016.

يقوم “مشروع بنك المعرفة” على فكرة الاستفادة منه في “العملية التعليمية” من قبل “وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني” تحت قيادة الدكتور “طارق شوقي” حيث جعل “بنك المعرفة المصري” هو المادة الرئيسية في تدريب الترقي لكل معلم في جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى أن إيجاده المعلم لاستخدام “بنك المعرفة المصري” من الشروط الأساسية للحصول على “درجة الترقي” لوظيفة أعلى في مجال التربية والتعليم.

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ويعرض موقع مصر 365 الخطوات اللازمة للتسجيل في “بنك المعرفة المصري”، في البداية يتم استخدام أحد “محركات البحث” للبحث عن “بنك المعرفة المصري” ويتم الضغط على رابط بنك المعرفة المصري، وعند الدخول على موقع “بنك المعرفة المصري” يتم اختيار كلمة “التسجيل الآن”.

وعند الضغط على انشاء حساب جديد، على أن يقوم المستخدم باختيار بوابة من البوابات التي تتناسب مع المستخدم حيث أن الموقع يوفر 4 بوابات وهي كالتالي “بوابة القراء، وبوابة الباحثين، وبوابة الطلاب، وبوابة الأطفال”، وبعد اختيار المستخدم للبوابة التي تناسبه ليقوم بعدها بتسجيل البيانات الشخصية الخاصة به بكل دقة حيث يوجد بها معلومات شخصية عن طريق كتابة الاسم الأول والأخير، بالإضافة إلى كتابة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المتحرك وتاريخ الميلاد والرقم القومي.

أما بالنسبة للمعلمين سيكون هناك “بيانات وظيفية” تتناسب مع “بوابة بنك المعرفة المصري” التي تم اختيارها منها مثلا طالب مدرسي يتم كتابة المحافظة والمنطقة واسم المدرسة والسنة الدراسة، وهناك أيضا معلومات وظيفية تتناسب مع الطالب الجامعي وكتابة اسم الجامعة أو المعهد بالإضافة إلى اسم الكلية واسم القسم والشعبة.

وإذا كان الراغب في التسجيل معلم سيكون عليه كتابة اسم الادارة التعليمية التابع لها مع كتابة اسم المنطقة واسم المدرسة وكود المدرسة والسنة الدراسية واسم المادة التي يقوم المدرس بتدريسها، وبعد إدخال جميع البيانات وبعد الموافقة على الشروط سيتم الضغط على أيقونة “التسجيل”.

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